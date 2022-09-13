Zendesk私有化交易遭股東Light Street Capital反對

Zendesk Inc (ZEN-US) 股東 Light Street Capital Management 周一 (12 日) 重申其決定，投票反對該軟體公司與投資公司 Hellman & Friedman 和 Permira 的 102 億美元私有化交易。

在致該公司董事會的一封信中，Light Street 還要求延後對交易的投票，該投票預定 9 月 19 日行。

Light Street 在 8 月提議對 Zendesk 進行資本重組，投資公司安排了 20 億美元的優先股投資和 20 億美元的增額債務融資。

Light Street 還建議該軟體製造商以每股 82.50 美元的價格向願意出售其股票的人發出 50 億美元的要約收購，並將其董事會席位擴大到 10 個，其中包括來自 Light Street 的 5 名董事和其他優先股股東。

Zendesk 表示，Light Street 的提議含糊不清，將導致價值不確定，並增加營運、財務和治理風險。

代理諮詢公司 Institutional Shareholder Services 上周警告，如果 Zendesk 股東未能批准私有化交易，將存在「重大下行風險」。