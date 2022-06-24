投資集團出價102億美元收購軟體商Zendesk

Zendesk, Inc. (ZEN-US) 周五 (24 日) 宣布已達成最終協議，將被全球領先投資公司 Permira 和 Hellman & Friedman LLC 領導的投資集團以全現金交易方式收購下市，金額約 102 億美元。

根據收購協議，Zendesk 股東每股將獲得 77.50 美元，較周四 (23 日) 收盤價溢價約 34%。

Zendesk CEO、創始人兼董事長史凡納 (Mikkel Svane) 說，「這是 Zendesk 新篇章的開始，合作夥伴與我們產品和人才團隊的實力保持一致，並致力於提供資源和專業知識以繼續我們的成長軌跡。」

Permira 合夥人藍佛 (Ryan Lanpher) 說，「Zendesk 重新構想了客戶服務軟體，使企業能夠在日益數位化的世界中改變與客戶的溝通方式。我們相信 Zendesk 具有獨特的優勢，可以實現實際的交流並通過任何通路提供引人注目的業務成果。」

除了 Hellman & Friedman 和 Permira 外，投資集團還包括阿布達比投資局 (ADIA) 和 GIC 的全資子公司。

該交易已獲得 Zendesk 董事會的一致批准，預計將於今年第 4 季完成。