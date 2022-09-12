福特汽車將免手控駕駛系統向下擴展至林肯平價跨界車

福特汽車 (F-US) 正在將其免手控高速公路駕駛系統的實用性擴展到林肯的入門級 Corsair 跨界車，以將這項技術擴展到低價車輛。

2023 年式 Corsair 將是福特車系中第 6 款提供該系統的車型，也是繼品牌旗艦 Navigator SUV 之後的第二款林肯車型。該系統在林肯被稱為 ActiveGlide，福特則稱為 BlueCruise，Corsair 將成為福特汽車提供該技術的價格最低車型。

Corsair 起價約為 40000 至 55000 美元，其中包括插電式混合動力車型。跨界車的訂購現已開放，預計將於 2023 年初上市銷售。

福特的電動 Mustang Mach-E 目前支援該技術，起價約為 5 萬美元，包括選配。公司主管說，Corsair 所有三種車型都將支援該系統。

Corsair 品牌經理迪魯比斯 (Dan DeRubeis) 指出：「Corsair 本來就是銷量領先者，這只是自然的升級。」「這是我們未來將繼續與其他功能一起採用的方法。」

除了光學雷達掃描外，ActiveGlide 和 BlueCruise 還使用一套鏡頭和感應器，在北美超過 13 英里的專用高速公路上實現免手控駕駛。它可控制車輛的速度和轉向，同時還透過紅外線鏡頭系統監控駕駛員的注意力。

福特表示，已有超過 75000 名客戶註冊該系統，截至 8 月底，累計免手控駕駛里程超過 1600 萬英里。

福特的系統類似於通用汽車 (GM-US) 的 Super Cruise 技術，但在某些情況下，可能需要將轉向控制權交還給駕駛員，但它們的應用範圍或能力不強。

通用和福特的系統提供的功能都少於特斯拉 (TSLA-US) 的高階駕駛輔助系統，例如稱為 FSB 的自動駕駛儀，這些系統因過度承諾免手控功能和使駕駛員濫用系統而受到審查。

如今銷售的車輛都沒有完全自動駕駛。所有駕駛員輔助系統仍然需要駕駛員注意。