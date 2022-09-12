〈生技論壇〉生達總座：國內學名藥藥價低於進口 產業規模受限

生達 (1720-TW) 總經理范滋庭今 (12) 日表示，雖然學名藥市場受惠暢銷藥品專利期屆滿，以及各國政府加強控制藥費支出，為產業帶來成長契機，不過國內學名藥市場仍面臨專利制度及藥價低於進口學名藥，導致整體產業規模受限。

衛福部今日舉行「藥品實施 GMP40 週年暨 PIC/S 入會 10 週年活動」，范滋庭以「國產學名藥布局全球供應鏈的契機與挑戰」為題進行分享。

學名藥就是當專利保護期已過、屆滿，任何人皆可製造銷售的藥品。范滋庭提到，近幾年學名藥市場成長，成長契機包括暢銷的原廠藥專利期屆滿，以 2022 年來看，銷售額超過 10 億美元專利屆滿的品項就有 5 種，未來 5 年更有超過 1100 多億美元的藥品專利屆滿。

此外，由於學名藥成本較低、藥價便宜，各國政府積極控制藥費支出下，大量採用學名藥，美國因使用學名藥與生物相似藥，2019-2020 年節省 235 億美元的醫療支出，日本政府目標學名藥使用量占比要達 80%，中國也提出一致性評價政策，提升採購。

范滋庭補充，日本目前學名藥使用量已經達到 78%，預計 2022-2024 年專利到期的新藥市場約 7000-8000 億日圓，其中 70-80% 將被學名藥取代。

范滋庭說，儘管整體學名藥市場發展正向，但仍有不少挑戰，如專利挑戰、市場規模等，學名藥廠時常因專利問題，會有 P4 專利訴訟，而學名藥廠因資源有限有時處於弱勢。

另外，台灣學名藥市場呈現進口學名藥的藥價高於國產學名藥，加上政府為控制費用、藥品品質，導致業者獲利下滑，成本提升，健保藥品費用申報國產藥的占比，也逐年減少。