〈生技論壇〉東洋董座林全：台灣製藥面臨三問題 產業需搭配發展策略

東洋 (4105-TW) 董事長林全今 (12) 日表示，台灣製造產業面臨三項問題，包括屬於高度管制產業、產業鏈薄弱、專利藥與學名藥體系，認為成功的產業須搭配發展策略，涵蓋研發、製造生產與銷售。

衛福部今日舉行「藥品實施 GMP40 週年暨 PIC/S 入會 10 週年活動」，林全以「談台灣製藥產業的發展政策」為題，分享製藥產業發展。

林全指出，台灣製藥產業在發展上會面臨一些特殊問題，跟其他產業相比，製藥產業有高度管制的問題，尤其更牽涉衛福部與經濟部兩大部會，再者，製藥產業鏈從研發到銷售所需人才眾多，每個領域的專業也不同，整體產業鏈發展相對薄弱。

另外，台灣有專利藥與學名藥，其中，健保費用給專利藥的比重高達 7 成、學名藥僅 3 成，不過學名藥在國內製藥產業占比最高，也是最大利潤來源，因此形成二元體系。

林全認為，製藥業可以分成大分子、小分子、精準醫療等領域，而在大、小分子藥領域台灣已經錯過時機，要追上國際非常辛苦，而各界在精準醫療仍處於起跑點，也許能跟上國際腳步。

林全表示，產業發展主要是靠業界與政府共同努力，而政府有兩大方向能幫助產業發展，一方面替市場清除障礙，如提升透明度、減少不確定性、法規鬆綁，另一方面增加投資機會，像是增加基礎研究後，可以讓業界有基礎再往下一步發展。

此外，產業發展政策須符合比較利益原則，製藥產業雖然有研發、生產製造以及銷售，不過很難全部連結起來，尤其銷售端，台灣在國際沒有很好的通路，整體國際銷售較為薄弱。