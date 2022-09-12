原物料價格回穩 8月風險指數降至94.5 連2個月降溫

隨著國際原物料價格趨穩，市場消費信心回溫，使得海外風險降溫，8 月的 TAIFRI(台灣金融風險指數) 指數降至 94.5，較 7 月下滑 2.5，已是連續第二個月下降。

台灣金融研訓院今 (12) 日發布台灣金融風險指數，在四大主構面中，包括「資產評價壓力」、「非金融部門的穩定度」、「傳染與蔓延」分別下降 0.5、0.1 及 9.4，而「金融部門的穩定度」則維持不變；進一步看主構面項下的 11 個次構面中，包括股票市場、企業部門與資產品質等 3 個分項風險上揚，其餘 7 個分項指數風險下滑，期限結構則維持不變。

在股票市場部分，報告指出，台股本益比連續三個月維持在 10 到 11 倍之間，是 2008 年 12 月以來低點，收益率維持在 8% 的水準，8 月雖較 7 月略為上升，但股票市場風險仍呈現和緩。

企業部門方面，今年以來國銀對企業放款年增率皆達 8% 到 9% 的高成長，8 月雖較 7 月略降，但評估目前央行升息對企業放款動能影響有限。

在資產品質方面，國銀 7 月整體逾放比與呆帳覆蓋率再度寫下歷史最佳表現，而且 8 月變動不大，資產品質仍十分穩健。

另外，資本結構方面，今年以來國銀平均資本適足率皆在 14% 到 15% 的高水準，惟 8 月變動不大，整體銀行資本結構仍十分健全。