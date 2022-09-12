〈房產〉高房價推升高租金 北市包租代管每坪也逾千元

高房價推升下，房租屢創新高，政府力推社會住宅包租代管政策，依據實價登錄 2022 年上半年揭露租金資料，全台六都社會住宅包租代管與一般住宅平均單坪租金有 1 成以上差距，其中台北市落差最大，社宅包租代管的平均租金低於一般住宅 22.4%，每坪約 1069 元，平均每坪少一般住宅 309 元。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，社宅包租代管的租金通常設有上限，不得高於市價 8-9 折，台北市不僅房價高，房租也高，包租代管設有總租金上限，如包租包管方案租金上限 3 萬 1200 元，拉開與相當坪數的一般住宅租金的差距，不過台北市整體租金水平仍大幅高於其他五都。

統計六都一般住宅及社宅包租代管的平均租金，台北市無論是一般住宅還是包租代管的平均每坪租金皆破千元，一般住宅每坪 1,378 元、包租代管 1,069 元，兩者都是桃園市及台南市的二倍價，桃園市一般住宅租金每坪 539 元、社宅包租代管每坪約 486 元，台南市一般住宅每坪租金 605 元、社宅包租代管每坪 533 元，桃園市租金單價六都最低，由於一般住宅價格不高，與社宅包租代管的租金差距也最小。

郎美囡分析，台北市房價高、租屋需求大，相對租金也高，包租代管雖然平均租金破千元，但跟一般住宅相比平均已有 8 折價，而桃園市及台南市近幾年房價雖有明顯上漲，不過早期入手的中古屋多在低價，屋主轉租的租金較為親民，且這兩都房市話題多，桃園有航空城，台南有科技園區，價格低於周邊都會區、房市交易熱度高，因此以買代租者不在少數。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，包租代管自 2017 年開始施行，但量體始終難以擴大，行政院宣布今年 7 月 1 日開辦 300 億擴大租金補貼專案，由租屋人自行申請，通過者該屋之房東自動成為公益出租人，享有租金所得免稅額每月 1.5 萬元、房屋稅與地價稅稅率皆比照自用住宅稅率等租稅優惠，為能普及照顧更多租屋族，延長申請期限至 10 月底。