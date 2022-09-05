〈房產〉全台都會房市交易新南向趨勢起 移轉占比「北消南漲」

房仲業者統計主要都會區長年的買賣移轉占比，在 2010 年以前雙北市是房市領頭羊，移轉佔比達 4 成以上，不過隨政策資源挹注、產業結構改變，房市交易量呈現「北消南漲」，雙北占比近年衰退至不到 3 成，反觀桃園、新竹、台中、台南、高雄的移轉占比都有明顯增長，反映長期房市發展趨勢「新南向」，雙北以外的都會區持續崛起。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，雙北早年都是房市焦點，也是房市領頭羊，雙北房市先反映後，才帶動其他都會區上揚，不過雙北市房價高漲，加上產業結構開始轉移，雙北市以外的區域也有許多重大建設陸續落成，城市競爭力向上提升，房市題材也從重劃區、捷運，發展到科學園區與台商回流等題材，同時雙北市以外的房價在這兩年上漲前，仍處於相對平價的水準，在許多利多題材帶動下，反而成為房市的新亮點。

信義房屋統計長期的移轉趨勢發現，2006-2010 年台北市移轉約占整體 15.9%，新北市約占 25.6%，全台每 10 棟建物買賣移轉，就有 4 棟出現在雙北市，不過隨雙北以外的區域強勢崛起，雙北市的移轉佔比 2011-2015 年減少至 32%，近兩年更衰退至不到 3 成。

反觀雙北以外的區域，桃園市移轉棟數占比從 2006-2010 年的 11.5%，到今年前 7 月已經攀升到 13.4%，新竹則是從 5.6%，去年最高一度攀升到 7.2%，台中市則是從 13.1%，增加到今年的 15%，台南市則是從 5.5%，增加到 7.4%，高雄市則是從 10%，去年最高到 12.9%。

曾敬德指出，雙北以外區域強勢崛起背後因素眾多，包括重大建設陸續到位、產業持續發展、都市競爭力提升吸引人口移入與住宅型態由透天轉變大樓等，近年晶圓產業的投資設廠，更帶動區域房市出現一波大漲，整體房市結構已經產生重大改變。