〈房產〉推案量及市況同步下滑 8月住展風向球指標分數大跌

代表北台灣新建案的住展風向球，8 月因推案量及市況同步走跌，指標分數下降至 45.7 分，對應燈號雖維持綠燈，已「連 13 綠」，包括預售屋推案量、新成屋戶數、待售住宅建案數量、來客組數、成交組數等五項分數同步走低。

住展研發長何世昌表示，今年鬼月房市可謂「先天體質不良加後天失調」，多重利空影響下，市況降至今年最低點，接下來 928 檔期一旦爆量，需特別注意買氣能否回升、新增供給能否順利消化，否則推案爆量反而容易形成危機。

住展統計，由於民俗月緣故，8 月預售屋推案量僅約 700 多億元，大台北 8 月預售屋單一案量逾 15 億元以上的指標案為台北市 - 北投「國泰雍萃」、萬華「安家秀」；新北市 - 三重「大將水硯」、「凱風快晴」、「甲山林市政官邸 1 號」與「新美齊 The Top」、泰山「閱讀台灣」和「宏道豐滙」、林口「長耀里」、淡水「兆美萬海」。

同時，桃竹地區 8 月預售屋單一案量逾 15 億元以上的指標案為桃園市 - 桃園「君邑富永」、「三本四季」和「昭揚天賦」、八德「謙上園」；新竹縣 - 竹北「一森峰」及「寶佳奇磊」等案。

而在 8 月完工釋出的新成屋戶數約 400 戶左右，單一案量逾 15 億元以上的指標案僅基隆市安樂「樹學院」一案。

由於民俗月與新開賣建案減少等因素影響，8 月市況明顯走緩，北台灣新建案市場人氣、買氣雙降，購屋族心態更為觀望。為吸引購屋族，越來越多建案與書店合作，繼青鳥書店、蔦屋書店、紀伊國屋書店後，誠品生活也加入戰局。

住展統計，受到買氣吹起冷風，建案銷售速度變慢，加上進入市場銷售的重推案增加，8 月線上待售住宅建案數升至約 1024 個，因此單項指標分數下跌。雖然建案銷售明顯減速，但建商調漲價格趨勢不變，8 月北台灣建案平均議價率續降至約 10.49％，比 7 月減少 0.27 個百分點，單項分數再往上走高。

何世昌認為，目前新建案市場賣方最大優勢，在於賣壓並不大，因此即使市況不佳，還可以任性漲價；但需注意線上待售住宅建案數是否會持續成長，假如數量越積越多、賣壓不斷增加，那未來需擔心賣壓可能成為壓垮房價的重要因子。