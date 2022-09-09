美眾議員要求財政部調查航空業者 是否移用聯邦疫情補助

兩名眾議院民主黨員已要求財政部監督機構調查航空公司，是否使用聯邦新冠疫情救助計畫的部分資金來支付疫情期間的員工契約買斷。

航空公司在疫情期間接受美國聯邦政府 540 億美元的納稅人援助以抵禦疫情衝擊，條件是禁止航空公司裁員。在危機初期，旅遊需求急劇下降。但是，業者敦促員工提前退休或延長休無薪假。成千上萬的員工接受了公司的提議，其中包括數百名機師。

眾議院監督與改革委員會主席、紐約州民主黨眾議員馬洛尼 (Carolyn Maloney) 和新冠疫情危機改革特別小組委員會主席克萊伯恩 (James Clyburn) 周四 (8 日) 要求財政部監管機構審查航空公司如何使用疫情援助，以及它是否用於買斷契約或裁員。

當今年旅遊需求急劇反彈時，航空公司這才發現人手不足，尤其是機師。部分航空公司如美國航空 (AAL-US) 和聯合航空 (UAL-US) 因而削減航班或停飛數十架飛機，尤其是飛往小城市的航線。較短的航線通常由支線航空公司營運，航空公司已自這些小型航空公司雇用數百名新機師來填補人力的不足。

今年的勞動力短缺讓航空公司更難恢復到常態。

議員們在給財政部副監察長德爾馬 (Richard Delmar) 的信中寫道，「由於機師短缺，數千個航班被順延或取消，對數百萬美國納稅人的旅行計畫造成嚴重擊。」

兩位議員要求監管機構在 9 月 22 日之前提供初步結果。

根據美國運輸部的數據，美國航空業在 2020 年開始時有 45 萬 6398 名全職員工，同年 11 月降至 36 萬 3354 人。航空公司的招聘熱潮已持一年多，截至 6 月有 45 萬 5642 名全職員工。