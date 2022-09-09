美股基金淨流出109億美元 創11周以來新高

美國銀行策略師表示，評估美國經濟下滑的可能性恐受多重因素推升，投資人紛紛撤出美股。

該行引用 EPFR Global 數據指出，截至 9 月 7 日當周，美股股票型基金淨流出 109 億美元，為 11 周來最大金額，流出最多的是科技股，流出 18 億美元。而全球股票型基金流出 145 億美元，其中 61 億美元流入政府和國債。

美銀策略師哈奈特 (Michael Hartnett) 領導的團隊指出，通膨上升、烏克蘭戰爭和資金成本上升，是促使投資人撤出股市的因素之一。分析師們指出，除了推升波動性，還引發信貸市場震盪，像是投資人為對沖 2 年期德國國債部位所支付的利率，飆升至 2008 年 6 月以來最高水平。

聯準會 (Fed) 官員本周重申其鷹派立場，但未能安撫投資人擔心貨幣緊縮將導致經濟陷入衰退的擔憂。不過由於估值偏低，美股連續兩天反彈，可望讓標準普爾 500 指數出現 4 周來的首次全周上漲。

美銀策略師表示，雖然相對於債券來說股票仍堅挺，但過去半年未見資金流入股票。「債券討厭通膨，股市討厭衰退」，而如今的風險情緒「令人震驚」。

德意志銀行策略師本周表示，如果美國經濟陷入衰退，美股可能進一步下跌 25%。與此同時，在經濟成長放緩的考量下，華爾街知名空頭、摩根士丹利策略師威爾森 (Michael J. Wilson) 對美股的獲利前景更加悲觀。

即使如此，哈奈特和他的團隊表示，股市暗示未來 3 到 6 個月的周期性殖利率將達到高點，這是個好消息。與此同時，該行的牛熊指標跌至零或「最大看空」水平，這通常被視為逆勢買入訊號。