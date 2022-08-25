新機青黃不接 航空業者延長租約 飛機租金創天價

隨著旅遊需求回升，飛機供應不足正在推高航空公司租用飛機的價格。

根據航空諮詢公司 IBA Group 估計，從 2020 年 4 月到今年 7 月，一架全新的波音 737 Max 的租金上漲了 20% 以上，達到每月 31.6 萬美元。與之競爭的空中巴士 A320neo 價格攀升至每月 32.4 萬美元，較 2020 年 4 月上漲 14% 以上，為疫情爆發前以來的最高價格。大型客機如 A321neo 在 7 月的租賃價格為每月 37.5 萬美元。

去年收購奇異電氣 (GE-US) 飛機租賃業務的 Air Lease (AL-US)、Avolon 和 AerCap (AER-US) 等全球大型飛機租賃公司正因此受益。

根據航空諮詢公司 Cirium 的數據，全球近 23000 架單走道和雙走道噴氣式客機中，超過 51% 由租賃公司擁有或管理。雖然許多航空公司也自行擁有飛機，但部分航空公司選擇租用飛機，或者兩者兼具。

選擇租賃的原因各不相同，包括導致借貸成本上升的低信用評級，以及為考量節省現金而不願花錢購買新機。按標價計算，每架飛機的價格可能超過 1 億美元。

航空公司正在面臨高通膨，並轉嫁至票價或其他費用。飛機租金正在接近或超過 2019 年的水平，而且還會進一步上漲。今年油價飆升使得新型且省油的飛機比舊飛機更具吸引力，而更高的利率也可能推高租賃率。

IBA 估值和諮詢主管約曼斯 (Mike Yeomans) 說，「利率上升，資本成本也在上升，這將在今年底前推高租賃率。」

租賃公司高管表示，許多客戶都在延長租約，但很難找到新飛機。

總部位於洛杉磯的 Air Lease 執行總裁烏德瓦黑齊 (Steven Udvar-Hazy) 表示，該公司的租約延期率接近前所未有的 90%，遠高於平常的 65% 至 75% 左右。

他說：「許多一年前原本預計必須重新銷售的飛機收到很多租約延期。」這意味著公司不必擔心過渡成本，並可有穩定的收入來源。

這種趨勢是航空公司訂位數回升的結果，波音 (BA-US) 和空中巴士無法依需求增產，持續面臨需求和生產停滯以及供應鏈問題。

根據國際航空運輸協會 (IAEA) 的最新數據，6 月全球客運量同比增加 76%，但仍較疫情前下降約 29%。