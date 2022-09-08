Netflix推廣告版真有用？華爾街看法分歧

Netflix (NFLX-US) 正在研發內置廣告的訂閱服務，以留住對成本較敏感的觀眾，同時也開發新客源，但華爾街對此策略的效益或損害，看法分歧。

Netflix 周三 (7 日) 大漲 4.84%，收每股 228.96 美元，但今年迄今仍下跌 63%。

Netflix 在第一季流失 20 萬名訂閱人數後，原估計第二季恐流失 200 萬訂閱戶，雖然數據沒那麼可怕，但也流失 97 萬之多，令該公司不得不改變往年立場，考慮推出更實惠的訂閱方案。內置廣告的訂閱方案應該會在明年初推出，目前 3 種每月訂閱方案 (基本款 9.99 美元，標準版 15.49 美元，高階版 19.99 美元) 均不含廣告。

串流業競爭激烈，但無論是 Hulu、HBOMax 和 Paramount + 在內的幾個競爭對手都提供內置廣告的訂閱方案。

麥格理研究機構分析師 Tim Nollen 認為，目前無廣告的訂閱方案潛力很大。根據其周三發布的研究報告，他估計 Netflix 到 2025 年前，在美國和加拿大的廣告銷售額可能高達 36 億美元。

Nollen 寫道：「Netflix 的招數是，靠便宜激勵夠多觀眾選擇內有廣告的訂閱方案，有了廣告商想要的龐大觀眾後，同時確保其產生的廣告收入能超過流失的無廣告訂閱戶收入。如果 Netflix 拿捏得宜，就可以享受廣告版更高的 ARPU (每用戶產生的平均營收)，推動整體營收上升。」

Nollen 將對 Netflix 股票的評級自「表現不佳」上調至「中性」，並將其 12 個月的目標價自 170 美元上調至 230 美元。

但美銀分析師 Nat Schindler 對廣告版訂閱方案卻不看好，他給予「表現不佳」的評級，目標價在 196 美元。

Schindler 研究報告指出，Netflix 推出廣告版後，至少還得等待數季，才有可能實現收益。

「Netflix 是拿優質服務來提供低價廣告版，意味著該公司會先損失一部分訂閱營收，必須要先能彌補這塊流失的營收，之後才會從廣告業務逐漸增加營收。」

「萬一該公司一開頭接到的廣告量很少，就會激勵更多用戶切換成廣告方案，讓訂閱營收更加下降。」