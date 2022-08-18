不只看不到所有影片 Netflix廣告版擬禁下載影片離線觀看

為了吸引用戶訂閱，Netflix 預定明年年初推出費用較低、但支援廣告的方案，根據最新曝光的 iPhone app 編碼，該方案可能拿掉下載影片至裝置的現有功能，代表低價廣告版的用戶將無法預先載好並離線觀看內容。

工程師 Steve Moser 發現 app 內的文字，顯示為「下載影片適用於所有方案，廣告方案除外」。這項下載功能能讓使用者在網路較穩定的地方載好內容，並在訊號較不穩定地點 (如飛機上) 離線觀看。

該編碼還顯示，用戶無法跳過廣告，或在廣告時段回放影片。

Netflix 先前已表示，低價廣告版無法看到所有影片。

初步線索顯示，Netflix 正設法讓低價廣告方案有別於一般訂閱，拿掉一些周邊功能。

串流市場日益激烈，迪士尼 (DIS-US)Disney + 用戶人數已經超越 Netflix(NFLX-US)，亞馬遜 (AMZN-US)、HBO Max 也摩刀霍霍。Netflix 上季在最大市場美加地區，共流失 130 萬用戶。

包括迪士尼 Hulu、華納兄弟的 HBO Max、康凱斯特 (Comcast)Peacock 在內的對手，早就推出支援廣告的服務以帶動成長。HBO Max 的低價廣告版也關掉下載項目。

Netflix 先前曾說，低價廣告版將在多個地區推出，微軟 (MSFT-US) 將負責廣告系統的銷售和技術合作。

Netflix 拒絕對報導置評，由於距離廣告方案推出還有好幾個月，規劃仍可能改變。