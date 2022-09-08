印太經濟架構8日起開會 中媒抨擊不會成功

美國主導的「印太經濟架構」(IPEF) 成員國將於週四至週五 (9/8-9/9) 舉行首次部長級面對面會晤，中媒《環球時報》抨擊，IPEF 不太可能成功。

美國總統拜登今年 5 月訪日期間正式啟動 IPEF，初始成員國包括韓國、日本、印度、印尼和澳洲等國家，涵蓋全球國內生產毛額 (GDP) 約四成，這是拜登主導作為抗衡中國經濟影響力的關鍵架構。

印太經濟架構首場部長級會議週四起連二日在美國洛杉磯舉行，預計將討論貿易、供應鏈和潔淨能源等議題，但不提及關稅和市場准入壁壘等措施。

IPEF 是拜登主導作為抗衡中國經濟影響力的關鍵架構 (圖片：AFP)

日媒報導指出，IPEF 本週的會議還將討論建立一個官方系統，在國際緊急情況下共享半導體、稀土、電池和醫療設備等重要物資。

日本、美國和南韓控制著全球近一半的半導體產能。美國、澳洲和印度的稀土產量佔全球總產量的近 30%。印尼則是個人防護設備 (PPE) 的主要生產國。

IPEF 成員國計劃在會上敲定一份聯合聲明，包括為供應鏈建立危機管理機制的目標，共享重要物資庫存和相關風險數據，以及就替代供應來源進行合作，藉此降低對中國的依賴。如果 IPEF 成員在聯合聲明中同意該計畫，準備工作可能會在明年開始啟動

美國商務部表示，自 IPEF 5 月啟動以來，美國政府已與勞工界、商界和國會兩黨議員在內的團體進行磋商，以為美國勞工、企業，以及 IPEF 合作夥伴帶來實際的經濟利益。

中媒《環球時報》週三發布報導抨擊，IPEF 不太可能成功，把中國排除在外是沒有意義的，因為美方不願在其他 IPEF 經濟體關心的經貿問題上做出實質性讓步，始終把自己的利益放在首位。

亞洲貿易中心執行董事 Deborah Elms 提到，目前對 IPEF 謹慎樂觀情緒和持續不確定性正交織在一起。