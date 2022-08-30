傳Netflix廣告版定價比照同業 華爾街：高層打安全牌 收費合情合理

華爾街分析師認為，Netflix (NFLX-US) 傳言推出的廣告訂閱方案收費約同業一半，打的是安全牌，且合情合理。

《彭博》日前報導，Netflix 今年將推出的廣告支持的訂閱方案定價為每月 7 至 9 美元。該定價與同業一致，例如 Hulu 廣告版收費 6.99 美元、迪士尼 (DIS-US) Disney + 的廣告版 7.99 美元。

昔日串流業界霸主 Netflix 推出廣告版且定價比照同業的作法表明，管理層更謹慎應對越來越激烈的市場競爭，以及用戶持續流失的處境。

Netflix 一位發言人表示，公司仍處於決定如何推出廣告版低價訂閱方案的早期階段。「目前還沒做出任何決定，這一切只是在此時點上的臆測。」

上周五消息見報，Netflix 周一在美股大盤走低下，仍收高 0.58% 至每股 224.57 美元。

Netflix 過去一直拒絕推出影片內置廣告的服務，但在同業紛紛推出廣告版的競爭下，加上訂閱人數流失，其執行長 Reed Hastings 今年 4 月也公開表示立場已轉變，稱管理層正研議廣告版訂閱方案，能會在幾年內分階段實施。

晨星股市研究分析師 Neil Macker 認為，推出廣告版服務並不能解決 Netflix 所有問題，「但確實有幫助。」因為 Netflix 腹背受敵，一面是擁有幾十年的龐大內容庫的華納兄弟和迪士尼等媒體公司，另一面是蘋果 (AAPL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等擁有強大現金流的巨頭。

如果 Netflix 確實推出廣告版服務，投資者可能更關注其每位用戶的平均收入 (ARPU)。Huber Research Partners 分析師 Craig Huber 表示，Netflix 今年上半年 (至 6 月底) ARPU 15.43 美元，如果推出廣告版服務後，ARPU 大幅下降，意味著從 19.99 美元計畫轉到 7-9 美元模式的會員觀看的節目不夠多，廣告也跟著看得不多，不足以彌補價差。

然而，Jefferies 分析師 Andrew Uerkwitz 和 CFRA 分析師 Kenneth Leon 都表示，投資者在此時點只能撐下去，至少到 2023 年某個時點之前，新訂閱方案不會影響 Netflix 的業績。