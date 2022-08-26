消弭通訊死角 T-Mobile將攜手Space X擴大衛星聯網服務

Space X 和 T-Mobile 周四 (25 日) 宣布合作消息，兩者將透過 Space X 的星鏈 (Starlink) 為全美各地的智慧手機提供衛星聯網服務，終極目標是讓缺乏無線網路的偏遠地區也能使用，擴大通訊服務覆蓋範圍。

T-Mobile 執行長 Mike Sievert 表示，T-Mobile 將把一部份的 PCS 中頻段頻譜，嵌入預定明年發射的第二代星鏈低軌衛星，此舉有助於讓 T-Mobile 用戶在偏遠地區傳訊息、發送 MMS 簡訊以及使用部分通訊軟體。

兩家公司合作的最終目標是讓用戶不受行動基地台影響，在任何地方都能使用語音和數據服務，就算是沒有無線網路覆蓋的地區也能使用，包含手機訊號無法到達的地方，像是國家公園或是大片水域的中心。

Space X 創辦人馬斯克 (Elon Musk) 解釋，這項服務將藉助二代星鏈衛星的力量，這些衛星具有超大天線，能直接將信號傳送到行動電話，就算爆發自然災害，或是所有基地台因事故災害無法運行，這項服務仍能發揮作用。

展望未來，T-Mobile 和 Space X 還計劃邀請海外電信商加入，為前往美國的遊客提供互惠漫遊服務。

T-Mobile(TMUS-US) 周四收漲 1.20% 至每股 147.07 美元，盤後股價小幅上揚。