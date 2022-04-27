〈財報〉T-Mobile第1季淨利年減23.6% 但新增寬頻用戶數創新高

T-Mobile (TMUS-US) 周三 (27 日) 公布了 2022 年第 1 季財報。獲利雖下降，但新增寬頻用戶數創下新高。

T-Mobile 在盤前上漲 3.4%。

財報顯示，T-Mobile 第 1 季總營收為 201.2 億美元，同比成長 1.8%，去年同期為 197.59 億美元；淨利 7.13 億美元，較去年同期的 9.33 億美元下降 23.6%；攤薄後每股獲利同比下降 23% 至 0.57 美元，但遠高於市場普遍預測的 0.33 美元。

在業務方面，T-Mobile 的寬頻業務表現亮眼，用戶數量新增 33.8 萬，創歷史新高，並在同業中表現最佳。先用後付電話用戶數成長 58.9 萬，高於市場預估的 55 萬，但低於 AT&T (T-US) 同期的新增 69.1 萬用戶，但優於 Verizon (VZ-US)。據報導，Verizon 減少了 3.6 萬用戶。

展望 2022 財年，T-Mobile 表示其先用後付客戶淨增加量將在 530 萬至 580 萬之間，高於之前預測的 500 至 550 萬。與 Sprint 合併而增加的收益預計將升至 52 億到 54 億美元。該公司全年自由現金流將增至 72 億美元和 76 億美元之間