外資期現貨同步做空 大砍晶圓雙雄、金控族群 加碼反向ETF

台股今 (7) 日跳空重挫，終場大跌 267 點，收 14410 點，跌破前低 14545 點，外資不僅在現貨市場瞄準晶圓雙雄、金控族群進行提款，也在期貨市場減碼多單，更加碼反向 ETF 元大台灣 50 反 1，凸顯對台股後市保守看待。

三大法人今日合計賣超 228.36 億元，外資賣超 177.49 億元、自營商賣超 66.61 億元，雙雙連五賣，投信則維持買超 15.74 億元，連 54 買，持續刷新最長買超天數紀錄；期貨方面，外資減碼多單，未平倉多單口數降至 1477 口。

觀察外資賣超，清一色皆為權值股，以晶圓雙雄、金控族群居多，聯電、台積電張數分別高達 1.8 萬、1.4 萬張，七家金控包括台新金、中信金、新光金、開發金、國泰金、玉山金、遠東銀也全數入列賣超前十名，就連高股息 ETF 國泰永續高股息也遭賣 2 萬張，顯現外資現金為王的想法。

外資買超對象則鎖定面板族群，加碼群創、友達、彩晶共 1.3 萬張，其餘如欣興、中興電、愛地雅、統一實、嘉聯益也獲青睞，值得注意的是，外資也再度買回元大台灣 50 反 1 近 4885 張。

投信則與外資土洋對作，買超前十名就有六檔金控股，包括中信金、永豐金、開發金、兆豐金、元大金及富邦金，護盤意味濃；自營商則與外資站在同一陣線，大力提款台積電與金控股，包括國泰金、新光金、玉山金、中信金、華南金、合庫金、富邦金皆入列賣超前十名。