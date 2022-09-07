〈進出口統計〉提前吹冷風 財部：9月出口值恐跌破400億美元 Q3旺季不旺

財政部今 (7) 日公布 8 月進出口統計，單月出口值僅 403.4 億美元，雖仍是連續 26 個月正成長，但年增幅僅 2%。統計處處長蔡美娜坦言，8 月出口表現不如預期，預估 9 月出口值恐跌破 400 億美元，終結連 26 紅、史上第二長周期，第 3 季將是「旺季不旺」。

財政部原先預期，8 月出口值約落在 427 億到 442 億美元左右，但從今天出爐的統計來看，8 月出口值只剩 403.4 億美元，遠低於預期；累計前 8 月出口值 3303.2 億美元，較去年同期增加 16.2%。

蔡美娜分析，8 月出口遭遇逆風可歸納三大因素，包括：全球通膨壓力與主要央行的貨幣緊縮政策，降低市場消費力道、廠商的採購意願也轉趨保守，以及去年高基期等原因，而 8 月出口仍可勉強維持正成長，主要是靠新興科技應用、國際品牌新品上市的備貨，以及能源價格高漲拉抬所致。

觀察主要出口貨類表現，電子零組件受惠於積體電路需求支撐，單月出口值 170.5 億美元、年增 12%；礦產品單月出口值 22.6 億美元，較去年同期大增 91.9%。

但塑化與基本金屬等傳產貨類則因終端買氣不振，導致外銷急速萎縮，其中塑橡膠及其製品單月出口值 20.2 億美元，較去年同期減少 21.8%；另外，光學器材單月出口值 7.7 億美元，較去年同期減少 35.7%。

蔡美娜分析，在國際經濟前景疑慮升溫，中國疫情封控與限電政策，加上美中新的晶片戰爭等都是影響出口表現的不確定因素；根據主計總處預測，今年第 4 季起到明年第 4 季，我出口恐將出現個位數增長。

蔡美娜表示，國內出口吹冷風的時間則比主計總處提前一個季度，意即從第 3 季開始，出口將揮別高成長態勢，呈現中低度增長，推估 9 月的出口值將降至 400 億美元以下，出口值將落在 384 億到 400 億美元區間，屆時出口年增幅將由正轉負。

蔡美娜進一步指出，消費性電子產業庫存壓力持續增加，加上總經面的不確定因素，綜合業界對市場景氣的看法可推估，第 3 季出口將較第 2 季衰退，呈現「旺季不旺」，這也是自 104 年後，時隔 7 年再次出現旺季不旺的現象。

至於即將問市的蘋果新機，是否有機會挽救出口的負成長危機？對此蔡美娜則說，目前出口貨類年增率由正轉負的項目變多，推測單靠蘋果新機效應，恐怕無法讓出口轉趨樂觀，暗示「蘋果救市機率不大」。



