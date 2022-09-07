日產砸100億日元 併購鋰電池商Vehicle Energy Japan

日產砸100億日元 併購鋰電池廠商Vehicle Energy Japan (圖片：AFP)
日產砸100億日元 併購鋰電池廠商Vehicle Energy Japan (圖片：AFP)

日產汽車 (Nissan) 決定買下生產車用電池的日本公司 Vehicle Energy Japan Inc，將從後者大股東、日本官民基金 INCJ(原稱產業革新機構) 手中購得股票，並透過增資換股方式取得過半股份，估計出資金額約 100 億日元

日產若能順利買下 Vehicle Energy，將能確保油電混合動力車 (HV) 等用途的電池供應。

Vehicle Energy 前身是日立集團 (Hitachi) 旗下的車用電池子公司 ，由 INCJ 和 Maxell 在 2019 年共同出資設立。主要生產油電車用的鋰離子電池。

日產是 Vehicle Energy 的大客戶，Vehicle Energy 約有 5 成營收來自日產。目前日產的「Note」等車款便使用 Vehicle Energy 生產的鋰電池。

INCJ 基於日本「產界競爭力強化法」，須在 2025 年 3 月之前處分手中持有的股票。INCJ 正在尋找股票的讓渡對象，其主要生意夥伴的日產、似乎被納入候補名單當中。

根據日產、Vehicle Energy 和 INCJ 周三 (7 日) 發布的新聞稿，日產和 INCJ 已簽署合約，INCJ 手中持有的全部 Vehicle Energy 股票都將轉讓給日產。日產另和 Vehicle Energy 簽下增資換股合約。日後經過日本監管機關批准之後，Vehicle Energy 將正式成為日產集團的一份子。

Vehicle Energy 的新聞稿也提到，未來合併之後，該公司股東 Maxell 和日立 Astemo 仍會支援事業營運。

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