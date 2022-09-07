日產砸100億日元 併購鋰電池商Vehicle Energy Japan

日產汽車 (Nissan) 決定買下生產車用電池的日本公司 Vehicle Energy Japan Inc，將從後者大股東、日本官民基金 INCJ(原稱產業革新機構) 手中購得股票，並透過增資換股方式取得過半股份，估計出資金額約 100 億日元。

日產若能順利買下 Vehicle Energy，將能確保油電混合動力車 (HV) 等用途的電池供應。

Vehicle Energy 前身是日立集團 (Hitachi) 旗下的車用電池子公司 ，由 INCJ 和 Maxell 在 2019 年共同出資設立。主要生產油電車用的鋰離子電池。

日產是 Vehicle Energy 的大客戶，Vehicle Energy 約有 5 成營收來自日產。目前日產的「Note」等車款便使用 Vehicle Energy 生產的鋰電池。

INCJ 基於日本「產界競爭力強化法」，須在 2025 年 3 月之前處分手中持有的股票。INCJ 正在尋找股票的讓渡對象，其主要生意夥伴的日產、似乎被納入候補名單當中。

根據日產、Vehicle Energy 和 INCJ 周三 (7 日) 發布的新聞稿，日產和 INCJ 已簽署合約，INCJ 手中持有的全部 Vehicle Energy 股票都將轉讓給日產。日產另和 Vehicle Energy 簽下增資換股合約。日後經過日本監管機關批准之後，Vehicle Energy 將正式成為日產集團的一份子。

Vehicle Energy 的新聞稿也提到，未來合併之後，該公司股東 Maxell 和日立 Astemo 仍會支援事業營運。