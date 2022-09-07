韓浦項鋼鐵工廠停運 每日損失恐超11億

颱風軒嵐諾週二 (6 日) 過境南韓，韓國重量級鋼鐵廠浦項鋼鐵 (POSC) 旗下位於慶尚北道浦項市的廠區週二上午多處廠房同時發生火災，三座高爐陸續關閉，單日損失恐高達 500 億韓元 (約台幣 11 億元以上)。

浦項鋼鐵因颱風而關閉浦項工廠的兩座高爐，然而，由於洪災損失遠高於預期，最終浦項工廠的第三座高爐也因停電而暫停營運。

同時，浦項工廠還遭遇多起火災。浦項製鐵發言人週二表示：「大火於早上 7 點 30 分左右開始，現已全部撲滅，由於颱風造成的停電，工廠早上發生副產品氣體外洩的情況。」

全球第六大鋼鐵製造商浦項鋼鐵創立於 1968 年，具有年產超過 3000 萬噸粗鋼的生產能力，浦項工廠每年生產 1500 萬噸熔鐵。浦項工廠去年佔浦項鋼鐵總銷售額的 45%，日銷售額約 500 億韓元。

業內專家估計，由於浦項工廠的三座高爐停運，浦項鋼鐵每日將損失約 500 億韓元 (約台幣 11 億元以上)。此外，浦項工廠內現有的產品和材料因水災而變成廢鐵，因此預計損失將進一步擴大。

業內專家認為，目前最大的問題是，不可能準確預測何時重啟廠房設備，目前，浦項工廠的大部分地區都被大水淹沒，因此很難判斷設施受損情況，浦項鋼鐵必須要了解設備損壞的程度，才能知道重啟時間。

對於浦項鋼鐵失火一案是否會造連鎖反應，中鋼 (2002-TW) 此前回應，還有待觀察。