日本MegaChips注資澳洲Morse Micro 跨足遠距Wi-Fi市場

據《日本經濟新聞》周三 (7 日) 報導，日本無晶圓廠 IC 公司 MegaChips，已向澳洲一家從事長距離 Wi-Fi 無線網路傳輸 IC 設計的新創企業 Morse Micro 投資大約 100 億日元。預料透過這項投資， MegaChips 的事業觸角將擴展到通訊 IC 和通訊零件等。

MegaChips 投資的 Morse Micro，總部位在雪梨，是由曾在美國博通 (AVGO-US) 工作的工程師主導創設的一家無晶圓廠 IC 公司。

Morse Micro 在 Wi-Fi HaLow 方面的技術領先，該公司設計研發的小 IC，不僅符合規範，且能發揮應有性能。

MegaChips 是一家專精客製化 IC 和 ASIC(特定應用積體電路) 的無晶圓廠 IC 公司，產品應用範圍廣泛，民生用途的遊戲機、辦公室 OA 設備，或產業用途領域都有該公司產品蹤影。該公司到目前為止，還未跨足通訊 IC 領域，將透過與 Morse Micro 合作開拓這塊市場。

Wi-Fi HaLow 協議的特徵在於低功耗、遠距離，採用該協議的無線解決方案，數據傳輸速度在 1 公里遠的距離也能達到 150kbps；和一般 Wi-Fi 的數十公尺傳輸距離相比，Wi-Fi HaLow 的傳輸距離可達到數公里遠。

Wi-Fi 聯盟於 2021 年正式展開 Wi-Fi CERTIFIED HaLow 認證計劃，日本也在 2022 年 9 月制定小功率無線的 920MHz 頻段使用規範，正朝著實用化的方向前進。

Wi-Fi HaLow 可應用在監視攝影機、農業，以及基礎設施維護等廣範圍的無線通訊。也由於數據傳輸的效率良好，在物聯網 (IoT) 技術的普及之下，Wi-Fi HaLow 的未來需求也頗被看好。