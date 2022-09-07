Twitter律師：馬斯克找各種藉口取消交易 包括擔心第三次世界大戰

Twitter(TWTR-US) 代表律師周二 (6 日) 表示，馬斯克 (Elon Musk) 曾尋找各種理由，以取消對 Twiiter 的收購交易，包括擔心第三次世界大戰爆發。

Twiiter 律師正試圖利用馬斯克的簡訊，讓德拉瓦州法官相信，這位億萬富豪只因為反悔，而想放棄以 440 億美元收購 Twiiter，並不是出於對平台垃圾郵件或僵屍帳戶的擔憂。

周二在法院的聆訊中，Twiiter 律師 Bill Savitt 出示了馬斯克和他的一位銀行家之間的簡訊做為證據。在 5 月 8 日的簡訊中，馬斯克要求這位銀行家放慢交易進程，直到俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 第二天發表講話之後。

Twiiter 律師在聽證會上宣讀馬斯克的文字時說：「讓我們放慢幾天。普丁明天的講話真的很重要，如果我們要進入第三次世界大戰，買 Twiiter 是沒有意義的。」

在閱讀馬斯克的文字時，Twiiter 的律師重申了公司的論點，即馬斯克違反了合約，他試圖退出交易的唯一動機是個人財務問題。

馬斯克的律師在聽證會上辯稱，Twiiter 沒有找到任何證據支持其理論，即他出於經濟考慮放棄了交易。

在此之前兩周，馬斯克已經同意以 440 億美元收購 Twiiter。之後，馬斯克於７月份表示他將放棄這筆交易時，Twitter 幾乎立即提告。

周二的聆訊重點，在於馬斯克要求延後目前定於 10 月 17 日進行的庭審，並聲稱 Twiiter 在垃圾郵件和僵屍帳戶方面誤導了投資者。法官預計將在本周晚些時候就此作出決定。