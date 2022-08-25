Fed官員鷹聲振耳欲聾 美債殖利率創6月來新高

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 發表鷹派言論後，美債殖利率週三 (24 日) 創 6 月來新高。

2 年期美債殖利率週三攀升 5.1 個基點至 3.384%，自 6 月 14 日以來的最高。10 年期美債殖利率從週二的 3.053% 上升 5.2 個基點至 3.105%，6 月 28 日以來的最高。30 年期美債殖利率從週二的 3.255% 上漲 6.5 個基點至 3.320%，這是自 6 月 21 日以來的新高。

卡什卡里週二表示，聯準會 (Fed) 需要持續緊縮貨幣政策，直到通膨明顯下降。他表示，當通膨率達 8% 或 9% 的時候，通膨預期就有失控的風險，如果發生這種情況，聯準會可能不得不開始非常激進的升息。

渣打銀行外匯策略師 Steve Englander 認為，儘管聯準會官員近期接連發表鷹派言論，但中期通膨預期一直在急劇上升，這表明市場對聯準會實現通膨目標的能力變得悲觀。

CME 的 FedWatch 工具顯示，截至週三，交易員預期聯準會 9 月再次升息 3 碼的機率達 60.5%，預期聯準會下月會將聯邦基金利率目標從目前的 2.25% 至 2.5% 提升至 3% 至 3.25% 之間。

全球央行年會週四到週六將在美國懷俄明州度假勝地傑克森霍爾舉行，聯準會主席鮑爾 (JeromePowell) 將於週五發表演說。

一些分析師認為鮑爾可能會強調聯準會仍然意識到通膨問題，以及需要看到更多通膨回落的明顯證據，儘管摩根大通分析師 Phil Camporeale 等一些分析師質疑聯準會沒道理過於鷹派。

Armoury Capital 執行長 Nick Tell 說：「鮑爾週五演說將中規中矩，換句話說，他不會就 9 月升息提供具體的前瞻指引，而是會重申聯準會行動將取決於經濟數據。因此，我預料股、債市場將持續波動，因為投資人將持續猜測聯準會的政策方向。 」