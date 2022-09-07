華爾街擔憂iPhone 14 Pro系列變貴 恐帶來銷售壓力

華爾街一些分析師週二 (6 日) 預期，蘋果即將推出的 iPhone 14 Pro 系列高階機種將比前一代貴上 100 美元，可能對銷售帶來些許壓力。

蘋果發表會「Far Out」將於台灣時間 9 月 8 日凌晨 1 點登場，預計將推出 iPhone 14 系列、Apple Watch Series 8 和新款 AirPods Pro。

華爾街許多分析師認為，蘋果 iPhone 14 系列中的兩款高階手機 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 價格將比去年發布的 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 提高 100 美元。

(圖片：翻攝 appleinsider)

分析師預估 iPhone 14 起售價為 799 美元、6.7 吋的 iPhone 14 Max 起售價為 899 美元、 高階款 iPhone 14 Pro 起售價為 1099 美元，以及 iPhone 14 Pro Max 售價為 1199 美元起。

針對價格變貴的預期，瑞士信貸分析師表示將關注提高的售價是否會影響美元走強國家的需求。

瑞士信貸分析師稱：「 雖然提高售價可能對銷售帶來一些壓力，但我們認為分期付款普及將大大減輕影響，因為果迷每月只需為一台新 iPhone 機支付相當於幾美元的費用。」

摩根大通分析師預期，考量到通膨和供應鏈壓力，iPhone 14 Pro 兩款高階機型的價格會變貴，但 iPhone 14 等一般機種價格不變。

摩根大通分析師指出，當前的經濟形勢意味著定價是關鍵，其中包括通膨壓力和消費者支出減少，多少會對新 iPhone 造成影響，不過預期舊機換新機、先買後付等方式可以推動新機銷量。

分析師還提到，與新 iPhone 相比，Apple Watch 等可穿戴設備被認為是更多可自由支配的購買設備，定價會變得更重要。

不過，美國銀行分析師 Wamsi Mohan 上週發布報告指出：「如果蘋果將 iPhone 14 Pro 售價提高 50 美元，蘋果每股純益將提高 0.20 美元。」

蘋果 (AAPL-US) 週二下跌 0.82% 至每股 154.53 美元，今年迄今下滑 15.10%。