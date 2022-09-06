歐洲供氣一日無解 歐元恐將續跌

俄羅斯天然氣工業公司 (Gazprom) 上周五 (2 日) 宣布，將無限期停止北溪一號輸送天然氣至歐洲，引發歐洲天然氣價格於周一一度狂飆 36%。市場憂心歐洲經濟，投資人脫手歐股和貨幣，這也引發歐元兌美元跌破 0.99、寫下 20 年新低。

Gazprom 日前以修復北溪一號的一具渦輪機組為由，自 8 月 31 日起停止天然氣輸送，市場原本以為天然氣會在三天維修後復供，但該公司在 9 月 2 日宣布復供日期將延長。

克里姆林宮發言人培斯科夫 (Dmitry Peskov) 周一表示，若妨礙渦輪機修理的西方國家制裁行動能夠解除，天然氣就得以復供。這似乎暗示著到解除制裁行動為止，將繼續停供天然氣。

根據 Refinitiv，荷蘭 TTF 10 月天然氣期貨合約價，每 MWh 在周一盤中一度飆漲至 280 歐元水準，和上週末收盤價相比上揚近 4 成。歐洲各國的天然氣儲備量正不斷增加，造成近期天然氣價格走緩；不過市場相關人士表示，天然氣價格之所以出現回溫，主要是考量到短期內的供應停滯風險。

周一的歐洲金融市場，同時出現股價下跌和貨幣走貶的現象。歐元兌美元跌破 0.99，是近 20 年來的低水準；此外，波蘭、匈牙利等東歐貨幣和北歐貨幣等，在兌換美元時也都幾乎全面走貶。

法國興業銀行的首席外匯策略師朱克斯 (Kit Juckes) 周一指出，只要俄烏紛爭一日無解，就無法信賴俄國的天然氣輸送，認為歐洲貨幣的貶值壓力尚存。