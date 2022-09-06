澳洲央行再升息50基點至7年高點 預計未來還將上調利率

澳洲央行連續第四次升息 50 個基點，並強調在控制通膨方面沒有「預設路徑」。

澳洲央行在周二 (6 日) 的會議上，將現金利率從 1.85% 上調至 2.35%，為 2015 年以來最高，升息幅度符合市場預期。

這也意味著，澳洲央行在 5 月啟動的緊縮周期，正以約 30 年來最快步伐收緊，今年 5 月之前，現金利率還處於 0.1% 的紀錄低點。

消息發布後，澳元兌美元短線先下跌 10 多個點，隨後小幅反彈 20 多個點，整體上小幅上漲。

澳洲央行總裁 Philip Lowe 在會後聲明中表示，政策委員會預計未來幾個月將進一步升息，但這並非預先設定的。政策委員會致力於採取必要措施，以確保澳洲通膨率隨著時間的推移，回到目標之內。

但 Lowe 強調，央行尋求在保持經濟平穩的同時，達成降低通膨目標。他指出，通膨預計將在今年晚些時候達到頂峰，然後回落至目標範圍。

但他也表示，家庭支出仍然是不確定性的重要來源，提高利率的全部影響，尚未在抵押貸款支付中體現。

到目前為止，澳洲勞動力市場依然強勁，招聘廣告仍在增加，這表明已經處於 48 年低點 3.4% 的失業率仍進一步下降。

Lowe 表示，有鑑於勞動力市場吃緊和上游價格壓力，央行將繼續密切關注未來一段時間勞動力成本的演變和企業的定價行為。