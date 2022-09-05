俄羅斯無限期關閉北溪管道 歐洲天然氣價格盤中大漲

在俄羅斯表示，將無限期關閉其通往歐洲的主要天然氣供應管道北溪 1 號後，再次引發人們對歐洲天然氣短缺和天然氣配給的擔憂，歐洲天然氣價格周一 (5 日) 盤中飆升 30%。

俄羅斯天然氣工業股份公司上周五稍晚決定，在經過 3 天的維護後，不會重啓關鍵的北溪管道，這家公司原定於周六重新啟動北溪 1 號。

周一市場開盤時，基準天然氣價格飆升至每兆瓦時 (MWh) 272 歐元，之後漲幅縮減，至格林威治標準時間 0723，荷蘭 TTF 10 月天然氣合約報 256 歐元，比一年前高出近 400%。

歐洲指責俄羅斯將能源供應武器化，以報復西方對莫斯科入侵烏克蘭的制裁。俄羅斯表示，西方發動了一場經濟戰爭，制裁阻礙了管道經營。

歐洲政界人士過去數周以來，都在為可能的停氣超前布署緊急計畫。歐洲正在努力避免能源災難發生，因為它可能會演變為經濟、社會乃至金融危機。

從波羅的海到德國的北溪管道，歷史上供應了俄羅斯出口到歐洲的天然氣的約三分之一，但在上周停止供氣並進行維護之前，它以僅 20% 的產能運行。

摩根大通分析師在一份報告中表示，鑑於天然氣供應緊張，不能排除對非必要行業的強制限氣，甚至在今年冬天根據天氣情況採取滾動式停氣。

根據高盛集團，在俄羅斯的行動後，歐洲天然氣價格可能會接近 8 月創下的高點。

曝光文件顯示，歐盟國家的能源部長定於 9 月 9 日舉行會議，討論控制能源價格飆升的選項，包括天然氣價格上限和能源市場參與者的緊急信貸額度。

德國正處於三階段緊急供氣計畫的第二階段，若至第三階段，部分行業將需實施配給。