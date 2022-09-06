克里姆林宮：對歐「斷氣」將持續至西方國家解除制裁

上周五俄羅斯無限期暫停「北溪 1 號」管線天然氣輸歐後，克里姆林宮周一（5 日）表示，俄國透過「北溪 1 號」向歐洲供應的天然氣，不會完全恢復，除非西方國家集體解除對莫斯科的制裁。

倫敦金融時報（FT）報導，俄國總統普亭發言人 Dmitry Peskov 周一說，歐盟、英國及加拿大對俄國的制裁，正在「製造混亂」，並導致俄國無法透過「北溪 1 號」向歐洲輸氣。

在莫斯科仍聲稱技術問題導致供氣中斷之際，但 Peskov 的發言是迄今為止克里姆林宮提出的最強烈要求，俄國希望歐盟取消制裁，以換取俄國全面恢復向歐洲大陸輸氣。

歐洲領導人對此表示，俄國口中的技術問題，是一個詭計，並指責莫斯科將能源出口「武器化」，以報復西方國家制裁。

七大工業國集團（G7）宣布對俄國石油設置採購價格上限後，俄國國營天然氣公司 Gazprom 上周五晚間表示，由於技術問題，將停止透過「北溪 1 號」供氣，並將此事歸咎於德製渦輪機被送到加國維修，但加國以配合制裁為由，拒絕交還渦輪機。

該計畫旨在阻礙莫斯科透過碳氫化合物銷售為戰爭機器提供資金。受益於石油和天然氣收入，俄國抵銷大半制裁衝擊。俄軍侵略烏克蘭，引發能源價格飆漲。

法國總統馬克宏周一則表示，歐盟從俄國進口的天然氣比率，已從數月前的 50% 驟降至 9%。他呼籲民眾節約能源，例如冬天將室內暖氣溫度降低至 19 度，以省下至少 10% 能源消耗。