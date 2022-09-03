〈紐約匯市〉美元周線連三紅 英鎊跌勢難止 本周貶近2%

美元指數周五 (2 日) 自 20 年高點回落，稍早數據顯示，美國 8 月非農就業人數超出預期，但失業率略微上升且薪資增幅稍緩。英鎊跌勢不止，本周貶近 2%。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小跌 0.07%，報 109.61，周線仍漲 0.7%，連續三周收紅。周五公布非農報告後，DXY 進一步走低，隨後於盤中拉高且一度翻紅，終場小幅收黑。

經濟數據方面，美國公布 8 月非農新增就業 31.5 萬，雖低於前值，但大致符合市場預期，並取得連續第 20 個月實現就業成長的紀錄，失業率則意外回升，為 1 月以來首度增加。

美元指數昨日一度逼近 110 大關，躍升至 20 年新高，聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周在全球央行年會上的發言，加上多位 Fed 官員陸續表態鷹派立場，連日推動美元走高。

Oanda 市場分析師 Edward Moya 稱：「整體來說，我們看到的是市場還在為 Fed 採取更激進緊縮政策做準備。」Refinitiv 數據顯示，週五公布非農報告後，聯邦基金利率期貨並未產生變化，市場認為 Fed 本月底升息 3 碼的機率仍為 75%。

歐元兌美元小漲 0.07% 至 0.9950 美元，但仍低於平價水準。

歐洲央行 (ECB) 將於下周召開利率會議，在歐元區通膨持續升溫之下，升息 3 碼的機率因此攀高。

英鎊貶勢難止，兌美元匯率下跌 0.22% 至 1.1516 美元，本周重貶 1.9%。

英國新任首相以及保守黨黨魁即將在下周揭曉，目前最被看好的繼任人選為外交大臣特拉斯 (Liz Truss)，為期數月的首相大位和執政黨領導人之爭將劃下句點，有望帶動英鎊走強。

日元兌美元小升 0.05% 至 140.15 日元。在日元跌破 140 大關，觸 24 年新低後，日本財務大臣鈴木俊一表示，近來匯市波動劇烈，政府會在必要時做出適當回應，並與他國當局密切合作。

澳幣和紐元齊步反彈，澳幣兌美元漲 0.38% 至 0.6808 美元，紐元兌美元則上漲 0.56% 至 0.6111 美元。

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