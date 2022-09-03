北溪一號未能如期恢復供氣 Gazprom稱發現漏油問題

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）周五（2 日）表示，在與西門子能源（Siemens Energy）進行聯合檢查時因發現渦輪機引擎機油洩漏問題，所以北溪一號（Nord Stream 1）天然氣管線無法如期恢復供氣。不過 Gazprom 並未在公告中透露何時才會重啟供氣，而是強調管線運數將完全停止運作，直到故障完全排除為止。

據悉，Gazprom 所謂新的技術問題是供氣站 Trent 60 氣體壓縮機組第 24 號氣泵機組的檢修發現有漏油問題，另外在隔離套管外的氣泵機組自動控制系統外部電纜也檢測到漏油。

Gazprom 在 Telegram 上的聲明提到，西門子代表也簽署此份檢測漏油報告，並提供一張據稱是機組漏油的照片證明漏油事實。

此前 Gazprom 計劃是從莫斯科時間 8 月 31 日凌晨四點開始停止北溪一號供氣並進行維修，直到周六（3 日）莫斯科時間凌晨四點結束檢修。在工作完成後，若沒有技術故障的情況下，北溪一號管線的日供氣量將恢復至 3,300 萬立方公尺，即標準供氣量的 20%。

對於 20% 的供應，Gazprom 表示，由於歐盟制裁導致技術問題，使其無法透過管線提供合約規定的全部天然氣，然而西門子能源否認這一說法，表示公司為管線提供維修服務不存在法律障礙。

這次 Gazprom 在檢修結束前公布延長檢修日期正是市場所擔心的狀況。德國政府已對北溪一號管線在 10 月中旬進行更多維修而停運有心理準備，預估屆時暫停期可能比現在更長。摩根士丹利預估，如果北溪一號管線供氣量降至零，歐洲天然氣價格短期內仍有上行空間。

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）周五（2 日）表示，在與西門子能源進行聯合檢查時因發現渦輪機引擎機油洩漏問題，所以北溪一號天然氣管線無法如期恢復供氣。不過 Gazprom 並未在公告中透露何時才會重啟供氣，而是強調管線運數將完全停止運作，直到故障完全排除為止。

