專家：美企8月裁員人數仍處低點 尚未見到經濟衰退跡象

人力資源機構 Challenger, Gray & Christmas 在週四 (1 日) 公布的報告表示，美國企業 8 月的裁員人數仍處在低點，尚未從人力數據當中看出經濟衰退。

報告顯示，今年 8 月美國企業雇主宣告的裁員人數較上月減少 21%，較去年同期增加 30%，至 20,485 人。

此外，數據也顯示，今年 1 至 8 月，美企雇主宣告的裁員人數為 179,506 人，年減 27%，並創下 1993 年有統計數據以來的同期新低。

Challenger, Gray & Christmas 高級副總裁 Andrew Challenger 表示，就業數據表明勞動力市場仍舊強勁。職位空缺數很多，並且裁員率很低，受薪階級似乎已經放緩了辭職速度。

Challenger 也表示，如果美國經濟衰退即將面臨衰退，至少還沒有反映在勞動力數據當中。

報告中也顯示，在 8 月份，美國科技業宣布的裁員人數是各產業中最多的，達到 5,081 人，佔當月份宣告裁員人數的將近四分之一。在今年 1 至 8 月，美國科技裁員人數年增 70%，達到 14,408 人。

另外，美國金融科技業 (Fintech) 在今年 1 至 8 月裁員 4,870，年增 765%。

美國汽車業 1 至 8 月裁員人數則是年增 232%，達到 28,701 人。Challenger 表示，隨著市場需求增加，汽車製造商在近期轉型更加環保，相關法案生效也加速了催化。

報告中也顯示，8 月份美國企業聘僱人數較去年同期減少 55%，較上月增加 65%，達到 41,985 人，1 至 8 月的聘僱人數則是年增 18%，達到 783,074 人。