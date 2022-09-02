〈美股早盤〉美8月非農報告緩解Fed大幅升息擔憂 主要指數開高

美國 8 月非農新增就業人數略優於市場預期，但薪資成長放緩與失業率有所上升，緩解了市場對通膨部分擔憂以及聯準會（Fed）接下來可能的大幅升息舉措，美股周五（2 日）開高。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 100 點或 0.41%，那斯達克綜合指數漲 20 點或 0.17%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數漲近 0.4%。

美國 8 月非農新增就業報 31.5 萬人，略高於市場預期的 30 萬人，但遠低於修正後前值 52.6 萬人，且上月薪資漲幅也有下降，再加上 8 月失業率報 3.7% 高於市場預期的 3.5%，較 7 月的 3.5% 有所攀升。

結合日前公布的「小非農」之稱的 ADP 報告來看，美國就業市場可能已經降溫。數據顯示，美國 8 月 ADP 就業人數增加 13.2 萬人，遠遠低於預期的 30 萬和 7 月的 27 萬。

數據公布後，美國兩年期公債殖利率從 14 年高點回落，下跌約 6 個基點至 3.463%，主因是 8 月非農報告接近預期，緩解市場對就業市場升溫將迫使聯準會（Fed）繼續大幅升息抑制通膨的擔憂，與此同時美國 10 年期公債殖利率持穩在 3.271%、30 年期公債殖利率上升 3 個基點至 3.404%。

然而也有市場分析指出，就業報告並未改變交易員對 Fed 大幅升息的路徑。因為本周公布的一系列報告包括諮商會 8 月消費者信心指數、 7 月 JOLTs 職位空缺數、8 月 ISM 製造業指數都證實 Fed 的說法，即美國經濟足夠強勁，可以承受更多收緊政策。

隨著通膨飆升迫使各國央行迅速升息，全球債券市場 30 多年來首次陷入熊市。追蹤公債、投資等級公司債的彭博全球綜合債券總報酬指數（Bloomberg Global Aggregate Total Return Index）自 1 月高點拉回逾 20%，創該指數自 1990 年推出以來最大跌幅。

個股方面，股神巴菲特旗下波克夏海瑟威日前再度出售比亞迪 (002594-CN)(1211-HK)171.6 萬股股票，持股比例從 19.02% 降至 18.87%，是繼 8 月 24 日首度出售比亞迪持股後，不到一個月再度出售。

其他消息方面，據外媒報導，七國集團（G7）今達成共識，將對俄國石油設定價格上限，一方面限制克里姆林宮替俄烏戰爭提供資金的能力，另一方面控制飆升的能源價格。截稿前，國際油價紛紛漲近 3%。

截至台北時間周五（2 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

露露檸檬 (LULU-US) 早盤大漲 10.21%，至每股 324.50 美元

瑜珈和高價運動服飾大廠露露檸檬（Lululemon）上季財報亮眼，營收年增 29% 至 19 億美元、經調整後每股獲利報 2.2 美元，均優於市場預期的 17.74 億與 1.87 美元。

此外該公司也看好未來營運展望上調財測，預估全年營收介在 78.65-79.40 億美元區間，高於分析師預估的 77 億美元，全年每股獲利介在 9.75-9.90 美元，也優於市場預期的 9.44 美元。

博通 (AVGO-US) 早盤上漲 2.84%，至每股 506 美元

晶片製造商博通（Broadcom）上季營收年增 25% 至 84.64 億美元，高於市場預期 84.1 億美元，經調整後每股獲利報 9.73 美元，也優於預期的 9.57 美元。該公司未來財測也相當亮眼，預估第四季營收年增 20% 至 89 億美元，高於預期的 87.2 億美元。

Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 早盤下跌 5.08%，至每股 8.27 美元

美國居家用品零售商 Bed Bath & Beyond 盤前跌近 6%，可望創下連四交易日下跌。Bed Bath & Beyond 在周三宣布一系列提振公司財務狀況措施，然而似乎並未受投資人青睞。

今日關鍵經濟數據：

非農新增就業報 31.5 萬人，預期 30 萬人，前值自 52.8 萬人下修至 52.6 萬人

失業率報 3.7%，預期 3.5%，前值 3.5%

平均每周工時報 34.5 小時，預期 34.6，前值 34.6 小時

平均每小時薪資年增率報 5.2%，預期 5.3%，前值 5.2%

平均每小時薪資月增率報 0.5%，預期 0.4%，前值 0.5%

勞動參與率報 62.4%，預期 62.2%，前值 62.1%

美國 7 月耐久財訂單月率修正值報 - 0.1%，預期 0%，前值 0%

美國 7 月工廠訂單月率報 - 1.0%，預期 0.2%，前值 2%

華爾街分析：

摩根大通資產管理公司的全球市場策略師 Meera Pandit 表示，在未來幾周和幾個月的悲觀環境下，沒有太多看多的理由。然而，當考慮到更長期的前景和更長期的投資者時，這些都是可以在長期取得成效的水準。

對利率上升將損害經濟成長的擔憂讓市場承壓，推動衡量政府和投資級公司債券的彭博全球總回報指數較 2021 年的峰值下跌逾 20%。HYCM 首席外匯分析師 Giles Coghlan 表示，市場高度注意的是，Fed 在升息周期中將採取多大的升息幅度。市場目前的三個重點是：中國經濟放緩、歐元區經濟衰退、以及 Fed 的鷹派立場。

SEI 資深市場策略師 Jim Solloway 表示，儘管利率上升在短期內可能會讓債券持有人感到痛苦，但在其他條件不變的情況下，殖利率上升最終將意味著名義收入和回報上升。

嘉信理財集團（Charles Schwab Corporation）英國董事總經理 Richard Flynn 表示，8 月失業率仍相對較低，但原因可能是勞動力參與率低，而非經濟繁榮。他也稱，投資人會注意到，就業報告是個落後指標，在進入經濟衰推時往往表現強勁。事實上，更廣泛的經濟指標最近一直在走弱。