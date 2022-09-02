傳美國將宣布未來3年生物燃料混合規定

知情人士透露，拜登政府預計將在今年宣布一項新規定，將詳細說明煉油業的每年生物燃料混合要求，為期 3 年。

期限由 1 年轉向多年，是在為煉油和生物燃料業提供長期穩定性，自十多年前根據美國再生燃料標準 (RFS) 開始實施年度要求以來，這些產業幾乎一直在爭奪這塊大餅。

要求匿名的消息人士表示，「政府正試圖為 2023 年、2024 年和 2025 年制訂一份新提案，一旦將這些提案匯總在一起，就不必重新參與，也不必更改和修改數量。」

根據 7 月的一份法律文件，負責管理 RFS 的美國環保署 (EPA) 已被要求在 11 月 16 日之前為 2023 年的規定制訂細則。

根據 RFS，煉油廠必須將數十億加侖的生物燃料混合到全美各級燃料中，或者向業者購買稱為 RIN 的碳交易額度。這項政策目的是在減少能源進口、幫助農民並減少溫室氣體排放。

雖然美國國會制訂了 2022 年的具體目標，但該法律擴大了 EPA 改變 RFS 管理方式的權力。從明年開始，該機構將有迴旋餘地來制訂多年授權並做出其他改變。

消息人士之前透露，美國 EPA 正在研究採用 RFS 支持電動車、永續航空燃料和氫氣的方法。環保署尚未公布計畫內容。

年度規則制訂過程引發石油和玉米遊說團不間斷的一場針鋒相對遊說戰。石油業認為這些規定很昂貴，並威脅到藍領煉油廠工人的工作；農業則歡迎促進對玉米酒精等產品需求的指令。

這兩個行業都支持制訂多年規則以增加市場確定性，但有些人擔心，如果長期授權超過或低於實際需求，這種轉變可能反而會無意間扭曲市場。

例如，由於新冠疫情，2020 年能源需求意外下滑，導致 EPA 削減了當年的生物燃料混合額度。與此同時，生物燃料倡導者表示，該行業不斷增加的公共補貼也可能以意想不到的方式增加產量。

《削減通膨法案》是一項大規模的氣候立法協議，其中包括延長生物柴油的碳排額度以及對減少航空業排放所需的永續航空燃料的激勵措施。這兩種燃料已有資格獲得 RFS 下的碳排額度。