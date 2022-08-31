伊拉克原油出口未受暴動影響、經濟衰退隱憂 國際油價大跌近7%

由於市場擔心通膨引發全球經濟疲軟將削弱燃料需求，再加上伊拉克國內動盪局勢並未影響其原油出口，國際油價周二（30 日）大跌近 6%。

截稿前，10 月到期的布蘭特原油期貨下跌 6.84%，至每桶 97.90 美元，10 月到期的西德州原油期貨下跌 6.56%，至每桶 90.65 美元，跌破 93 美元關卡，兩者雙雙回吐周一漲幅。

伊拉克首都巴格達的暴力衝突尚未影響到其石油產量，緩解最初交易員對主要原油供應來源可能中斷的擔憂，另外市場對全球經濟衰退導致需求放緩的擔憂遠超於近幾日原油市場吃緊狀況，兩個因素導致國際油價周二大跌。

Bok Financial Securities 資深副總裁 Dennis Kissler 表示，有消息稱儘管伊拉克仍存在重大政治動盪，但該國將保持出口港開放，因此原油價格結束昨日漲勢掉頭轉跌。不過供需平衡有所收緊，本周原有庫存可能再次下降 50 萬至 60 萬桶，如果真是如此，庫存將回到 3 個月來最低水準。

伊拉克原油供應不受政局動盪影響消息緩解大眾對供應可能進一步吃緊的擔憂。伊拉克國家石油銷售組織（SOMO）總幹事 Alaa Al-Yassiri 受訪表示，伊拉克有能力增加對所有目的地的出口，不會拒絕任何增加石油要求。另外該組織同日也表示，其代表團計劃前往德國進行石油出口談判。

另一方面，隨著重啟核協議的談判繼續進行，交易員也在密切留意伊朗可能帶來的原油供應增加。不過美伊兩國在這項可能即將達成的協議關鍵細節仍有分歧，還需要幾周時間來溝通解決。

Oanda 資深市場分析師 Craig Erlam 表示，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）似乎對國際油價跌至遠低於每桶 100 美元的水準不感興趣。儘管這將在核協議或全球經濟衰退的情況下受到考驗，但是這幾個字就能暫時讓價格保持在高處。

目前投資人將靜待 OPEC + 於 9 月 5 日召開的 10 月生產配額會議，一窺該組織未來的產油規劃以及國際油價可能的走勢。