電子支付使用率已近7成 金管會鬆綁店家身分確認機制

去 (2021) 年行動支付常用比率首次達到 69%；有鑑於電子支付使用度愈來愈高，金管會今 (2) 日發布解釋令，為利電子支付機構執行身分確認程序及便利民眾申請，只要在目的事業主管機關網站公開具有證明登記或設立文件資料，就可做為電支機構所受理的登記證照或核准設立文件。

據資策會產業情報研究所 (MIC) 公布 2021 年行動支付消費者調查發現，過去行動支付在台灣無法普及原因之一，正是信用卡太方便，但受疫情影響，行動支付已連續三年成長，且去年使用率已達 60%，和實體卡差距也從 2019 年的 26 個百分點縮小到 5 個百分點。

為進一步衝刺電子支付，金管會再進行法規鬆綁，金管會表示，原本依「電子支付機構身分確認機制及交易限額管理辦法」第 13 條第 1 項第 2 款規定，電子支付機構執行身分確認的程序，應徵提非個人使用者、特約機構登記證照、或核准設立文件，以確認該非個人使用者及特約機構屬合法登記或設立。

但是，實務上，核准設立文件種類包含：公司登記或商業登記證明文件，非營利事業的法人、機構或團體依法辦理登記的證明文件，或其他由政府機關或其授權核發的登記或設立證明文件等。

為更便民，金管會今天發布「電子支付機構身分確認機制及交易限額管理辦法第十三條第一項第二款」解釋令，於目的事業主管機關網站公開具有證明登記或設立文件資料，就屬電子支付機構所受理的登記證照或核准設立文件。

金管會解釋，其實過去經濟部 2009 年 6 月 6 日經商字第 09802413890 號函釋，就提到公司及商業登記資料業已公示於全國商工行政服務入口網，公司或商業登記證明文件可以列印「全國商工行政服務入口網」的公司或商業登記基本資料代之。

此外，行政院公共工程委員會依政府採購法第 36 條第 4 項規定訂定的「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」第 3 條第 2 項，也有廠商應附具的證明文件「得以列印公開於目的事業主管機關網站之資料代之」等規定，因此發布本解釋令，以方便民眾申請作業。

金管會表示，透過本解釋令有助外界對於電支身分確認辦法第 13 條第 1 項第 2 款所定文件的查考、金融業者法令遵循作業及便利民眾申請程序，以達簡政便民之目的。