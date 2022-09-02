裕隆攜手南迴協會 發展偏鄉永續公益交通循環經濟模型

裕隆集團重視 ESG 永續發展，長年關注台東南迴偏鄉交通和醫療資源匱乏問題，隨著南迴協會順利取得巿區客運營業證資格，並加入台東縣政府 TTGO 交通預約媒合服務平台，裕隆強調，將持續協助南迴協會在地營運偏鄉永續公益交通的循環經濟模型。

裕隆集團說明，自 2019 年啟動「幸福輪轉手」創新公益交通專案，投入集團車輛價值鏈服務資源，運用 CaaS 創新「捐服務代替捐車」公益訂閱式服務模式，支持南迴協會以在地力量建立起可營運交通運輸模型，3 年多來執行服務不間斷，已服務南迴達仁、大武鄉 11 村共 19921 人次，累積里程超過 76 萬公里，相當環台 633 圈，讓 433 個長期被迫繭居家中的老弱貧病，終於被看見和服務。

裕隆集團結合公私協力創新夥伴關係，為偏鄉弱勢民眾提供就醫就學、載人載貨的移動用車新想像。(圖：裕隆集團提供)

南迴協會長期投入民間公益交通服務，在台東縣政府和交通部公路總局高雄區監理所的輔導之下，在今年順利取得巿區客運營業證資格，由 NGO 組織轉型市區汽車客運業者，並順利將公益交通服務的愛心巴士轉型為幸福巴士公共運輸，並接軌導入台東縣政府 TTGO 交通預約媒合服務平台，未來平台將整合台東縣內觀光、交通、偏鄉、社福等多運具派遣服務，達到跨區域、跨服務、跨載具，跨車隊，將偏鄉運輸效能和效益極大化，解決偏鄉出行不易的難題。

隨著交通部公路總局 8 月 31 日起啟用新服務路線，新增台坂、土坂村對外公共運輸服務，南迴協會承接達仁鄉幸福巴士 2.0 公共運輸計畫，提供部落居民前往鄰近大武鄉，以及太麻里鄉金崙村購物、就醫、就學和轉乘更便利的交通服務。

裕隆集團強調，支持南迴協會發揮在地力量，持續為南迴偏鄉布建彈性、有效能的交通服務網絡，其中，旗下裕隆汽車、裕融企業和納智捷贊助車輛價值鏈創新服務資源，格上租車則提供車輛服務，負責租賃、保修和維運管理，並透過在地南迴協會招募志工司機。

裕隆集團說明，運用 LUXGEN V7、中華得利卡、菱利等多元車型投入偏鄉醫療、方舟教室孩童就學與公益餐車的移動交通創新服務方案，並導入 Caas(Car as a Service，車輛即服務) 公益循環經濟，協助培力南迴協會在地營運偏鄉永續公益交通循環經濟模型。

裕隆集團推動「幸福輪轉手：南迴公益交通專案」，對於偏鄉交通永續發展與地方創生的社會影響力具有貢獻，在今年獲遠見雜誌 CSR 暨 ESG 企業社會責任獎「傑出方案─社會創新組」楷模獎，以及 TSAA 台灣永續行動獎「SDGs3」銀獎肯定。