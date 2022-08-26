搶刷卡商機 銀行與醫療APP合推無現金支付

搶刷卡商機，銀行與「醫指付」APP 合作，提供綁定信用卡，單筆醫療費刷滿 3000 元，就能申請 3 期 0 利率優惠，以此拉高動卡率。

兆豐銀行宣布與「醫指付」合作，只要在 APP 上綁定兆豐任一張信用卡，醫療費單筆滿 3 千元以上，就能申請 3 期 0 利率優惠，如果想分更多期數，也有 6 期年利率 3%、12 期 5% 可選擇，適用範圍涵蓋全台 130 家醫療機構。

根據兆豐銀行統計，近一年內使用醫療行動支付平台「醫指付」的卡友有將近 6 成為女性，使用比例上則有超過五成為 30 至 49 歲民眾，此數據也與「醫指付」調查有 6 成以上女性愛用的結果相符，推斷該年齡層女性較需扶老攜幼就診，因此能迅速結帳、甚至遠端付款的「醫指付」較能吸引此族群使用。

兆豐銀行表示，過去一年使用「醫指付」單筆支付金額最高的 55 萬元，便是由家管女性所支付，進一步觀察「醫指付」自從 2017 年啟用至今，醫療院所已從 16 家擴展至 130 家，支援的信用卡品牌包含 Visa、MasterCard、JCB 信用卡以及 Visa 金融卡。

兆豐銀行認為，隨著疫情影響以及民眾對非接觸支付的使用率大幅增加，可免攜帶現金、甚至可遠端協助親友付款的功能，加上分期 0 利率的優惠，也能減輕資金調度運用負擔，一舉兩得。

