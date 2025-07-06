鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-06 10:51

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國內電子支付市場將出現天翻地覆的大洗牌，LINE Pay 與一卡通 iPASS MONEY 情牽 7 年終歸要分離，連加網路已於 2 月透過子公司向金管會申請電子支付執照，一卡通 iPASS MONEY 近日正式官宣，雙方將於今年底分手，業界人士分析，LINE Pay 極有可能已經已經取得核可函，並按照推演的劇本走下去，讓雙方陣痛都能少一些，不過，LINE Pay 在用戶數及代理收付實質交易金額上擁有絕對優勢，加上已建構完整生態圈，未來升格電支後可望直接空降龍頭寶座，而 iPASS MONEY 則要擔心 700 萬用戶是否真能無縫轉移，避免成為呆戶。

〈觀察〉情牽7年終歸分離 LINE Pay將空降電支霸主 iPASS MONEY恐需療傷期。(圖/公司提供)

回顧雙方合作歷史，LINE Pay 於 2017 年底投資一卡通公司 3.4 億元，取得近 3 成持股，成為單一最大股東，希望透過策略聯盟補足 LINE Pay 沒有電支執照的劣勢，2018 年更推出「LINE Pay 一卡通帳戶」，將一卡通電子支付功能整合至 LINE Pay 平台中，隨著規模壯大，雙方經營策略開始出現分歧，2021 年 LINE Pay 全面出清持股，「LINE Pay Money」也更名為「一卡通 MONEY」，但雙方仍維持合作關係。

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LINE Pay 近幾年業績快速成長，也是最早由虧轉盈的第三方支付公司，升格電支傳聞已久，但其日均代收付餘額始終保持在 20 億元申設電支門檻之下，維持第三方支付業者身份，據了解，金管會、經濟部與數發部這幾年都有持續關切 LINE Pay 是否轉為專營電支，不過，與一卡通公司的合作關係並非一時半刻就能馬上切割。

LINE Pay(7722-TW) 去年 12 月從興櫃轉上市，引發市場高度關注，一度躋身千金股；今年 2 月，金管會證實，已經收到連加網路自主遞件申請電支執照，將透過子公司來經營電子支付機構的業務，名稱為「連加電子支付股份有限公司」。

今年 7 月 2 日，一卡通公司宣布，今年底將與 LINE Pay 正式分手，所有原先在 LINE Pay 錢包中的 iPASS MONEY 功能，包含生活繳費、儲值、提領、好友轉帳、付款等，都將於 2026 年 1 月 1 日起轉移至「一卡通 iPASS MONEY」 APP ，新商戶註冊服務則從 7 月 3 日起移轉至一卡通官網「商家專區」。

外界關注 LINE Pay 電支執照何時審核通過？銀行局官員仍稱，此案尚在審查當中，因為 LINE Pay 多次補件。然而，業界人士分析，LINE Pay 極有可能已經取得執照，但必須先讓一卡通體面的說分手，並給予一些時間，讓商戶及使用者能夠有效轉移到 iPASS MONEY 專屬 APP，避免一場狗血的電支雙雄廝殺戲碼。

一卡通 iPASS MONEY 用戶數即將突破 700 萬大關，為全台用戶數最多的電子支付業者，高用戶數雖是板上釘釘，但代收付金額將是最大的挑戰，以往消費者習慣點開 LINE Pay 錢包透過 iPASS MONEY 進行好友轉帳、付款、繳費等，明年起要改用專屬 APP，如何無縫接軌難度確實相當大，恐有許多用戶會成為呆戶。

LINE Pay 目前用戶數已超過 1310 萬戶、全台支付據點超過 61 萬處、綁卡數突破 1950 萬張，約佔全台市場流通卡數的三分之一，擁有龐大的生態圈，因此，升格電支也要面臨系統轉換大工程，且必須提前公告讓商戶、消費者及投資人知悉，業界人士研判，LINE Pay 升格電支極有可能與切割 iPASS MONEY 同步在 2026 年元旦起生效，預期最晚第三季就要對外公布是否取得電支執照。