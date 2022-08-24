〈全支付將上線〉首波攜手13家銀行綁定 最高享300點回饋

全支付將於 9 月 1 日正式上線，今 (24) 日宣布首波上線 13 家銀行帳戶直連，各銀也行紛紛祭出首次連結立即贈全支付點數 (以下稱全點) 的回饋，其中，最可高享 300 點回饋。

全支付首波上線 13 家銀行帳戶直連，透過這些指定銀行帳戶付款消費就可以享滿額再加碼，除了支付的功能，還可以用於提領、轉帳、繳費、儲值、收款等六大電子支付專屬功能。

13 家銀行包含：玉山銀行、富邦銀行、國泰世華、台新銀行、中華郵政、台灣銀行、第一銀行、華泰銀行、新光銀行、彰化銀行、土地銀行、將來銀行、凱基銀行。

其中，將來銀行與股東全聯實業 100% 持有的「全支付」強強聯手，只要透過全支付 App 或 PX Pay 首頁之全支付入口首次綁定將來銀行帳戶，不分新舊存戶，回饋最多 300 點的全點，將來銀行不但是回饋最高的銀行帳戶，也是唯一一家與全支付合作的純網銀。

將來銀行說明，前 1 萬名存戶首次綁定免消費即回饋 200 全點，完成綁定後，前 2 萬名將來銀行存戶透過全支付單筆消費滿 100 元（含）以上，再加碼贈 100 全點，等於是最高有 300 全點的神級回饋。

而消費可享 200 點全點回饋的則有：台灣銀行、一銀、華泰銀行、彰銀、土銀、凱基銀行等。

全支付除了可以綁定銀行帳戶，也可以綁定信用卡，攜手包括：國泰世華、玉山銀行、台新銀行、永豐銀行、聯邦銀行、第一銀行、華泰銀行、彰化銀行、凱基銀行等 9 家信用卡，結合消費回饋累積點數，荷包運用更自由，聰明消費掌握生活。