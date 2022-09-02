蝦皮母公司擬進行第二輪裁員 從遊戲部門Garena下手

多家外媒報導，為了控制成本，蝦皮母公司冬海集團 (Sea) 打算將手伸向旗下最賺錢的遊戲部門 Garena，繼 6 月宣布大規模削減電商、外送等領域人力後，這將是該公司今年進行的第二輪裁員。

彭博引述知情人士透露，除了 Garena 以外，旗下遊戲直播平台 Booyah! 也將裁員約 40 人，並關閉研發部門 Sea Labs 底下的幾個實驗項目，公用雲、區塊鏈相關領域料將解僱約 12 人，蝦皮 (Shopee) 底下的幾個技術人才職缺也都被取消。

路透最先報導裁員消息，且其中一位知情人士證實，Sea 已關閉幾個重大項目並裁員數十人，原因和提高公司獲利能力有關。

路透援引 Sea 發言人說法報導，公司已做出一些改變，盼能提高營運效率，並專注在自家生態系統的長期優勢。發言人拒絕透露有多少職位受到影響。

Sea 在歷經疫情期間的爆炸性成長後，今年表現明顯降溫，甚至步入低潮，上月公布 Q2 虧損一舉擴大至近 10 億美元，較一年前幾乎翻了一倍多。該公司預期，Garena 今年訂閱數將首度下滑，並暫停公布電商業務的全年財測。

目前 Sea 正在削減海外與次要業務規模，因為隨著市場競爭漸趨激烈，股東認為公司應將重點放在提升獲利能力，而非海外擴張，Sea 也在 6 月於蝦皮進行今年的第一輪大規模裁員，影響範圍擴及東南亞、墨西哥以及拉丁美洲。

市場對公司獲利能力的質疑，今年迄今已使 Sea(SE-US) 股價大跌 72%，自去年 10 月創下歷史高點以來，市值蒸發近 1700 億美元。