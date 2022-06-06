星巴克新任CEO將來自公司外部

星巴克 (SBUX-US) 臨時領導人舒茲 (Howard Schultz) 告訴《華爾街日報》，下一任 CEO 將來自公司外部。星巴克股價周一 (3 日) 盤前上漲約 2%。

舒茲在前 CEO 強生 (Kevin Johnson) 離職後於 4 月第三次重返公司擔任最高職位。雖然不少分析師和投資人有類似猜測，但他公開否認會在秋季之後繼續擔任現職，屆時將任命新繼任者。舒茲告訴該報，他計劃在明年 3 月該公司下次年度股東大會之前完全離開星巴克的管理層。

無論誰掌權，都將繼承一家仍在從疫情中復甦的業務，尤其是中國，並且正面臨著咖啡師在美國成立工會的巨大壓力。該公司還在升級其美國咖啡館，以適應客戶下單和取貨的方式，並努力實現雄心勃勃的永續發展目標。

舒茲告訴《華爾街日報》：「為了公司的未來，我們需要在多個學科領域擁有經驗和專業知識，這是我們現在所欠缺的。」

舒茲一直在發起反對工會的激進運動，這點不利於星巴克的股價。自他重返公司以來，股價已下跌 13%。

工會的壓力也可能是該公司尋求新血的原因。

Cowen 分析師查爾斯 (Andrew Charles) 在 3 月星巴克宣布 CEO 人選後寫信給客戶：「工會化宣傳可能是推動公司從外部尋找建立在舒茲基礎上企業文化的一個因素。」

工會組織者和國家勞工關係委員會 (NLRB) 指控星巴克存在非法勞工行為，該公司否認。支持星巴克組織工作的工會上周五 (3 日) 在一份文件中表示，這家咖啡連鎖店永久關閉了紐約伊薩卡一家組織工會的店面，違反了聯邦勞動法。星巴克發言人表示，開店和關店是其業務的正常作法。