iPhone 14 Pro驚嘆號螢幕並非無懸念

iPhone 14 Pro驚嘆號螢幕並非無懸念 (圖片：翻攝appleinsider)
iPhone 14 Pro驚嘆號螢幕並非無懸念 (圖片：翻攝appleinsider)

蘋果 iPhone 14 新機系列即將於秋季發表會登場，不過《9to5Mac》週三 (31 日) 引述消息人士報導，iPhone 14 Pro 系列的驚嘆號螢幕設計，似乎不是外界想像那般。

此前多個爆料顯示，iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 今年將從瀏海螢幕改為驚嘆號打孔螢幕，無論是外洩的渲染圖和模型機都證實這個預期基本無懸念，但消息人士向《9to5Mac》透露，iPhone 14  Pro 可能僅為單個「藥丸型」打孔螢幕。

蘋果計劃將 ‌iPhone 14 Pro‌ 螢幕上兩個打孔透過軟體組合在一起 (圖片：翻攝 9to5Mac)
蘋果計劃將 ‌iPhone 14 Pro‌ 螢幕上兩個打孔透過軟體組合在一起 (圖片：翻攝 9to5Mac)

蘋果計劃將 ‌iPhone 14 Pro‌ 螢幕上出現的兩個打孔透過軟體組合在一起，因此當 iPhone 運作時，兩個打孔看起來像一個單獨的切口，顯示為一個「藥丸」形狀。

兩個打孔之間可顯示橙色和綠色的光點，這提示 ‌iPhone 14 Pro 用戶相機或麥克風已透過應用程式啟動。

9to5Mac 報導還指出，蘋果將重新設計相機應用程序，將大部分控制選項移至螢幕上方，為果迷提供更大的預覽圖，但這仍未最終定案。

蘋果將於台灣時間 9 月 8 日凌晨 1 點舉行新品發表會，屆時將發表 iPhone 14 系列、Apple Watch series 8 系列等新品。讓果粉們引頸期待的 iPhone 14 系列預計有四款機型，包括 6.1 吋 iPhone 14、6.7 吋 iPhone 14 Max、6.1 吋 iPhone 14 Pro 和 6.7 吋 iPhone 14 Pro Max。

蘋果 (AAPL-US) 週三收黑 1.06% 至每股 157.22 美元，今年迄今已下滑 13.62%。

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