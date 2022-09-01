iPhone 14 Pro驚嘆號螢幕並非無懸念

蘋果 iPhone 14 新機系列即將於秋季發表會登場，不過《9to5Mac》週三 (31 日) 引述消息人士報導，iPhone 14 Pro 系列的驚嘆號螢幕設計，似乎不是外界想像那般。

此前多個爆料顯示，iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 今年將從瀏海螢幕改為驚嘆號打孔螢幕，無論是外洩的渲染圖和模型機都證實這個預期基本無懸念，但消息人士向《9to5Mac》透露，iPhone 14 Pro 可能僅為單個「藥丸型」打孔螢幕。

蘋果計劃將 ‌iPhone 14 Pro‌ 螢幕上兩個打孔透過軟體組合在一起 (圖片：翻攝 9to5Mac)

蘋果計劃將 ‌iPhone 14 Pro‌ 螢幕上出現的兩個打孔透過軟體組合在一起，因此當 iPhone 運作時，兩個打孔看起來像一個單獨的切口，顯示為一個「藥丸」形狀。

兩個打孔之間可顯示橙色和綠色的光點，這提示 ‌iPhone 14 Pro 用戶相機或麥克風已透過應用程式啟動。

9to5Mac 報導還指出，蘋果將重新設計相機應用程序，將大部分控制選項移至螢幕上方，為果迷提供更大的預覽圖，但這仍未最終定案。

蘋果將於台灣時間 9 月 8 日凌晨 1 點舉行新品發表會，屆時將發表 iPhone 14 系列、Apple Watch series 8 系列等新品。讓果粉們引頸期待的 iPhone 14 系列預計有四款機型，包括 6.1 吋 iPhone 14、6.7 吋 iPhone 14 Max、6.1 吋 iPhone 14 Pro 和 6.7 吋 iPhone 14 Pro Max。

蘋果 (AAPL-US) 週三收黑 1.06% 至每股 157.22 美元，今年迄今已下滑 13.62%。