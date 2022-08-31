DSCC：iPhone 14系列82%面板由三星供貨

知名分析師、研調機構 DSCC 執行長 Ross Young 週二 (30 日) 發布一份報告透露，根據內部消息，在預定 9 月發表的 iPhone 14 系列，有 82% 的面板是由三星供貨

Young 週二於報告中提到，今年 6 月到 9 月這 3 個月時間裡，蘋果 iPhone 14 系列面板供應商有三家，分別是三星、LG Display，以及京東方。

三星 (藍)、LG Display (橘)，以及京東方 (灰) 自 6 月到 9 月為 iPhone 14 系列面板供貨的比例 (圖片：DSCC)

Young 稱，在此期間三星提供 iPhone 14 系列 82% 的面板，去年同期，三星提供 iPhone 13 面板比率為 83%。

除了三星的 82% 之外，LG Display 提供約 12% 的面板，剩下的 6% 由京東方提供。

Young 透露，由於 LG Display 面臨一些技術挑戰，暫時沒有為 iPhone 14 Pro Max 提供面板，但最快會在 9 月份為該機型供貨。

另外，Young 提到，京東方 (000725-CN) 在價格方面比 LG Display 和三星更有優勢，蘋果有意向京東方下更多訂單，因此未來京東方在 iPhone 14 系列上將會獲得更多面板訂單。

Young 報告還詳述從面板工廠到組裝工廠的出貨量，6 月份為 180 萬，7 月份為 535 萬，8 月份超過 1000 萬，9 月份超過 1650 萬，這意味著蘋果準備在 iPhone 14 系列的頭三個月銷售至少 3400 萬部新 iPhone。

蘋果將於台灣時間 9 月 8 日凌晨 1 點舉行新品發表會，預計將發表 iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Max 和 iPhone 14 Pro Max 等四款機型。

隨著發表會時間臨近，有關 iPhone 14 傳聞也不斷釋出，爆料人士指出，蘋果已在 iPhone 14 增添新色紫色並汰換粉色，還升級 MagSafe 電池配件，以及改進散熱效果等。

蘋果 (AAPL-US) 週二走低 1.53% 至每股 158.91 美元，今年迄今跌幅達 12.69%。