台灣大2022「種福電」放大公益愛心 與陽光共好

用綠電愛台灣，用陽光守護自閉青年。台灣大哥大連續第六年推動「種福電」(Solar For Good) 計畫，攜手 14 家手機供應商與集團 momo 購物、「能量夥伴」諾基亞等 4 家廠商，以及台灣大基金會，期望能募集 442.7 萬元，協助「台灣肯納自閉症基金會」租用長照養護機構屋頂，以及購置陽光伏特家公民電廠的太陽能板，預計 20 年間能發綠電近 174 萬度，替台灣節能減碳的同時，也幫助台灣肯納自閉症基金會帶進近千萬的收益，讓公益愛心放大 2.18 倍！

今年還特別請到「柔道男神」楊勇緯擔任代言人，透過他充滿陽光活力的正面形象，邀請社會大眾捐款響應，台灣大哥大更宣布率先捐出 100 萬元，同時承諾本次專案每購買一片太陽能板，台灣大即加碼購買等量綠電，響應更永續的電力來源，加乘環境減碳價值。

台灣大哥大總經理林之晨表示，今年是台灣大哥大 “Net Zero” 元年。台灣大今年加入全球再生能源倡議組織 RE100，具體承諾 2040 年前 100% 使用再生能源，並預計在 2050 年達成淨零排放 (Net Zero)。除了自身致力節能減碳，台灣大更進一步推動結合綠能與公益的種福電專案，既 Green 又有溫度，讓陽光不只是充沛潔淨的能量，還能轉換成社會的正能量。今年我們再度攜手公益夥伴，一起替台灣肯納自閉症基金會募款，希望能匯集大家的愛心，建置太陽能光電廠，替自閉青年種下 20 年的希望，點亮他們的人生，一同與陽光共好，用綠能轉動善與愛的循環。

林之晨進一步指出，近期非常火紅的《非常律師禹英禑》，主角設定就是參考美國一位自閉症患者發揮天賦而成為優秀律師的真人實事，如果社會能對自閉症多一分支持與理解，減輕自閉青年及其家庭所背負的重量，一定能讓更多「禹英禑」展現「規格外」的能力，在不同領域發光發熱。

台灣肯納自閉症基金會彭玉燕董事長表示，身為一名肯納症者 (自閉症) 的母親，一路陪孩子跌跌撞撞長大，肯納症是先天性腦部疾病，經發現後及早治療的過程仍是漫長艱辛，不僅身心靈面臨考驗，更是沉重的經濟負擔。現今，肯納症者比例高達 1/44，但社會上仍未普遍瞭解與接納。很幸運此時有「種福電」計畫，這種把愛放大及永續的概念，和我們盼提供肯納症者一個安心穩定的家園一致，很慶幸我們能成為計畫受益者，有這股堅定的力量能扶持我們前進。

將太陽的光芒轉為能量 建構光電系統創造希望

柔道場上奮戰不懈的楊勇緯，場外總是掛著陽光笑容，今年成為種福電計畫的代言人，今日記者會也首播楊勇緯「用陽光打開自閉的窗，用綠電種下肯納青年 20 年的希望」活動宣傳影片，記錄了楊勇緯帶領自閉症兒童做柔道熱身動作、共同彩繪的珍貴畫面，從互動中也看出勇緯耐心又溫暖的一面。台灣肯納自閉症基金會 2004 年成立以來，每年服務 1,331 人次自閉症孩子及家庭，幫助他們學習適應環境，也希望社會對自閉青年多些瞭解，更能接納他們的「與眾不同」。相當認同種福電理念的楊勇緯，在拍攝影片當下就立刻響應捐款，希望能拋磚引玉號召更多民眾透過捐款創造希望，讓陽光照進自閉青年的心坎裡。

台灣大永續副總暨台灣大基金會執行長劉麗惠表示，不斷創新進化的種福電計畫，去年打破過去公益團體必須擁有自有屋頂的條件，改以租用企業屋頂做為種福電的發電場域，轉售的綠電收益再挹注羅慧夫顱顏基金會，今年又在「無自有屋頂模式」基礎上求新求變，由台灣綠能公益發展協會為肯納基金會募款 442.7 萬，購置陽光伏特家公民電廠 (長照養護機構) 屋頂上的太陽能光電系統，藉由太陽能板遮陰又能為室內降溫，而太陽能板所發綠電則躉售台電，20 年下來預計又能幫助台灣肯納自閉症基金會獲得約 964 萬元收益，讓民眾每筆捐款的愛心放大 2.18 倍，做公益也能產生複利效果，創造多贏局面。

陽光伏特家執行長馮嘯儒表示，台灣能源轉型的路途上，陽光伏特家透過「公民電廠」、「綠電交易」、「綠能公益」三種方式，讓每個人在參與能源永續的過程，都能創造社會影響力。今年的種福電計畫，透過台灣大哥大的企業號召與陽光伏特家的創新能源解方，民眾的愛心將轉換成「公民電廠」的太陽能板，所創造的綠電由台電保證收購 20 年，未來每一天太陽升起時，不僅能為社福單位注入穩定的愛心收益，也為環境貢獻減碳價值。

種福電五年有成 一份捐款成就多重美好

台灣大 2022 種福電計畫特別增設「能量夥伴」，號召長期推廣並深耕永續核心理念的企業一起加入，身為台灣大合作多年的獨家網路供應商諾基亞率先成為首位「能量夥伴」，AMD 台灣、智匯亞洲、淮南寰宇也共襄盛舉，今日諾基亞大中華區總裁馬博策 (Markus Borchert) 與副總裁劉明達也特地到場表達支持。今年活動亦獲得 ASUS、Benten、HTC、Hugiga、Lenovo、Mi(小米)、Motorola、OPPO、realme、Samsung、SHARP、SONY、SUGAR、Vivo 等 14 家供應商響應，其中有 8 家供應商已連續 6 年參與、一路相挺。

「種福電」推動五年以來，參與捐款總人次已破萬人次，實募金額達 2,422 萬元，累計建置 442.9 kW 太陽能系統，預估 20 年累積收益可達 6,321 萬元及產生 936 萬度綠電，減碳效益超過 4,907 公噸，相當於種植超過 22,409 棵樹。即日起消費者到台灣大 myfone 門市或 myfone 購物網站，選購 14 家供應商品牌的手機或平板，包裝上有「種福電」燙金風藤 LOGO 標籤，供應商即捐出 2 元；國內電商龍頭 momo 購物網也設立「愛心捐」，政大九九路跑社也允諾捐出社員跑步累計總里程 10 倍的金額，以實際行動響應綠能做愛心。

此外，民眾也可以在 10 月 31 日前透過「社團法人台灣綠能公益發展協會」捐款專頁、台灣大手機直撥 5180136 即時捐、微樂平台數位支付、momo 愛心捐、陽光伏特家（募資線上平台）等五種管道捐款，一起種福電，將社會的溫暖挹注到需要的角落。