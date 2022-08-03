華碩攜英特爾、台灣大 成立5G AI共創實驗室攻四大應用

品牌大廠華碩 (2357-TW) 旗下台智雲今 (3) 日宣布攜手英特爾 (INTC-US)、台灣大 (3045-TW) 等共同啟動 5G AI Ready Platform 系統暨共創實驗室，將藉由台灣大 5G 專網環境，加速並推進在智慧製造、智慧城市、智慧醫療、智慧元宇宙等數位轉型。

華碩副董事長徐世昌表示，過去大家專注在程式、資料蒐集，但缺乏算力，過去一個模型至少要跑 4 個小時，但透過超級電腦運算僅需 4 小時，隨著 4G/5G 時代來臨，加上 NCC 正式通過 5G 專網管理辦法，認為所有東風都來了，因此進一步攜手夥伴成立 5G AI 實驗室。

華碩在算力應用布局上，早與國網中心合作，並協助建置超級電腦台灣杉二號，近年更進一步成立子公司台智雲承接整個計畫，徐世昌說，5G AI 共創實驗室將提供 AI 算力、5G 專網環境給申請的新創團隊，可望加速應用驗證落地，領域初步已涵蓋智慧製造、智慧城市、智慧醫療等。

徐世昌進一步補充，華碩希望 5G AI 共創實驗室能不同於一般新創加速器，而是一支火箭，藉由台灣大提供的 5G 專網環境、英特爾 OpenAPI 工具搭配 TWS oneAI，實踐「樓下實驗、樓上創業」的願景。

華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章則補充，對比其他實驗室，台智雲希望不只是展示，而是打造雲網合一的平台、加速落地，目前平台 AI 夥伴已有逾百家，5G 方面則與台灣大合作也有 10 個夥伴，至於已經加入或未來可能加入的新創公司，華碩、台智雲也不會排除任何投資可能。

據悉，華碩也已在自身樹林廠完成 5G 驗證，並測試落地許多應用，此外，實際在智慧製造上，已結合碁仕科技、和碩 (4938-TW)、EPSON 等進行瑕疵檢測，智慧城市也與極現科技布建 5G 無人機巡檢，同時拓展 Cloud VR/AR 應用，將進一步搶攻未來元宇宙商機。