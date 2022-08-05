台灣大併購台灣之星 將發揮三大優勢

台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨今 (5) 日在法說上表示，與台灣之星完成併購後，將有望發揮三大優勢，包括在 sub-6G 頻段的 4G/5G 體驗、5G massive MIMO(巨量天線) 佈建及 5G 最高速度。

林之晨表示，合併案完成後，雙方分別持有 60MHz 與 40MHz 3.5GHz 頻譜，且採用同一供應商、同一代設備，有成本優勢，不需額外硬體支出，就足以提供業界最大、達 100MHz 的 3.5GHz 頻譜容量。

另外，新的無線電載波聚合技術 (NR CA) 將成為主流，有效利用整併後的 100MHz 頻譜容量，會讓台灣大在關鍵領域上具有競爭優勢。

林之晨預期，與台灣之星的併購案完成後，將發揮在頻譜總量、設備綜效及系統設計與優化上的優勢，期待在 sub-6G 頻段的 4G/5G 體驗、5G massive MIMO 佈建及 5G 最高速度上均有表現。

除了合併案，林之晨提到，三大成長引擎帶動下，包括 5G、電子商務及 mo 幣多、家用寬頻及好速成双，除可為股東帶來收益外，營運也將持續穩定。

回顧第二季營運表現，行動服務營收年增 3%，mo 幣多、好速成双、Disney + 三大方案穩定貢獻營運，持續帶動資費升轉，智慧型手機月租用戶 ARPU 來到 681 元，月租用戶退租率也降到 0.8%；mo 幣多專案用戶在 6 月份更已貢獻 4.9% 的 momo 電商營收。