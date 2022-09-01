17LIVE高層人事異動 練建麟接任全球營運長

直播平台 17LIVE 今 (1) 日宣布高層人事異動，17LIVE 集團首席執行長小野裕史即日起將卸下職務，由練建麟接任 17LIVE 集團全球營運長，並擔任領導角色，而原營運長吳勁燊則轉任集團技術長，專注產品與技術開發，集團財務長永野敬明職務則並未改變。

小野裕史表示，他個人已完成階段性任務，未來將由練建麟領導公司，董事會也一致認同，練建麟了解公司產品服務內容，並有豐富全球運營管理經驗，是接班最佳人選。

17LIVE 指出，這次全球與區域團隊的管理階層策略，將分別從營運、產品與技術、財務三方向設立重要領導角色，營運由 17LIVE 集團台灣暨東南亞區執行長練建麟升任為全球營運長 (COO)，原營運長吳勁燊則專注產品開發，擔任集團技術長 (CTO)，未來將透過 COO、CTO、CFO 緊密合作，加速決策過程與策略方向，以期達到成為全球直播社群領導平台的願景。

展望未來，17LIVE 表示，短期將聚焦在產品創新與新市場擴展，目前 17LIVE 全球共有約 12 萬名素人直播主，年初也在台灣區推出結合直播與遊戲的創新功能，下半年也已將遊戲功能導入日本市場。

新市場擴展方面，17LIVE 說，東南亞地區市場近年也逐漸站穩腳步，除集團核心直播業務穩定成長外，旗下品牌重新改名以 OrderPally 搶社群電商商機的舉手電商與語音交友社群 App WAVE 近幾季表現也不俗，其中 WAVE 將在今年下半年進軍日本市場。

17LIVE 新任全球首席營運長練建麟強調，未來集團將因應市場變化，以使用者為核心，加速產品變革，並結合不同行業思考，創造出新型態直播模式，同時深化 AI 人工智慧、機器學習等技術應用。

此外，17LIVE 今日也宣布同步施行新型態管理模式，因應後疫情時代，考量全球工作趨勢、更有彈性工作環境、團隊協作，即日起台灣與香港員工將率先各區採取混合工作 (Hybrid work)，以常態居家上班為主、辦公室為輔的彈性工作型態。