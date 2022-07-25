〈台灣大搶人才〉5G用戶滲透率穩定增 物聯網應用將逐步浮現

台灣大 (3045-TW) 首支霹靂舞國手紀實片《Break the Limit 突破高牆》今 (25) 日上映，展望後市，總經理林之晨表示，除了每年會投資約 1-2 億元，拍攝 10-15 部電影戲劇外，5G 用戶數仍以每月 1% 滲透率增加，未來會聚焦在物聯網應用，明、後年將陸續顯現。

新款 iPhone 有望 9 月底上市，是否為電信商帶來新一波 5G 申裝潮，備受關注，對此林之晨說，現在還無法知道蘋果今年的策略為何，若有新晶片、強調高 CP 值，有可能提升申裝量，不過目前還不知道會不會加速 5G 滲透率。

林之晨補充，5G 開台至今兩年，整體用戶滲透率，仍以每月 1% 提升，隨著未來新機陸續上市，有望小幅加快滲透率速度，不過整體差距不大，此外，未來 3-6 年 5G 應用會以物聯網居多，而台灣大相關布局，明、後年也會陸續顯現。

展望下半年，林之晨指出，持續推動 5G、電商、家用寬頻三大引擎，並發揮集團綜效，包括 mo 幣多等產品組合，藉此提升消費者使用體驗。

台灣大今日發布「勇敢追夢」專案的最新成果，由第 14 屆 myfone 行動創作獎微電影百萬首獎李祈悅導演，一手包辦企劃、執導、剪輯，耗時近兩年的時間，紀錄台灣大體育家族霹靂舞選手孫振努力奮鬥，以前進奧運為目標，熱血追夢的故事。

《Break the Limit 突破高牆》敘述 B-boy 界新人孫振，前往波蘭參加 Redbull BC One 世界賽與巴黎霹靂舞錦標賽的過程，此紀錄片正式在 MyVideo、YouTube 上映，MyVideo 也將獨家播出精彩幕後花絮，未來也將安排在 MOMOTV 播出。